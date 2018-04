Znano, kdaj bomo šli na volišča

14.4.2018 | 13:30

Ljubljana - Predsednik republike Borut Pahor je danes podpisal odlok o razpustu parlamenta in razpisu predčasnih državnozborskih volitev, ki bodo 3. junija. Rok za izvedbo volilnih opravil bo začel teči v ponedeljek.

Predsednik republike je ob tem spomnil na zakon, ki določa, da se predčasne volitve opravijo najprej v 40 dneh in najkasneje dva meseca od dneva razpisa. Tako je imel predsednik republike na voljo tri možne datume za datum glasovanja - 27. maj, 3. ali 10. junij.

Kot poroča STA se je Pahor po posvetu s poslanskimi skupinami in pravnimi strokovnjaki odločil za nedeljo, 3. junija. 10. junij bi bil že tako datum rednih volitev, kar se mu ni zdelo prav. Sprva se mu je zdela utemeljena možnost 27. maj, a je po posvetovanju, zlasti s pravnimi strokovnjaki, to možnost opustil, saj bi skoraj ves prvi teden kampanje potekal v času prvomajskih praznikov in dela prostih dni.

Predsednik republike upa upa, da bo kampanja potekala v strpnem vzdušju ter da bo rezultat volitev čim bolj jasen.

