Nesreča v gozdu; trčili osebni vozili

14.4.2018 | 18:15

(Foto: arhiv DL)

Z novomeške izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje so sporočili, da je ob 7.12 na Mirnopeški cesti v Novem mestu zagorel zabojnik za komunalne odpadke. Gasilci GRC Novo mesto so požar pogasili.

Nesreča v gozdu

Ob 11.12 se je pri naselju Cerkvišče, občina Črnomelj, v gozdu pri delu z motorno žago poškodoval krajan. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Trčili osebni vozili

Ob 16.36 sta na Ljubljanski cesti v Novem mestu trčili osebni vozili. Poškodovali sta se dve osebi. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulatorja, pomagali reševalcem, počistili cestišče ter pomagali pri usmerjanju prometa. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovani osebi oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto, so še sporočili z novomeške izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje.

R. N.