FOTO: Kaj vse so znale delati naše babice?

15.4.2018 | 10:35

Vse partnerske šole v mednarodnem projektu po zaključni prireditvi v Šentjerneju.

Šentjernej - Da bi mladi bolj poznali pomen tradicije in dediščine svojega kraja ter da bi v dediščini ponovno odkrivali koristne stvari za današnji čas, je bil eden glavnih razlogov za mednarodni projekt z naslovom Kaj so roke naših babic znale, ki je vse šolsko leto potekal na OŠ Šentjernej. Pri tem so sodelovali s tremi tujimi partnerskimi šolami iz Srbije, BiH in Hrvaške: OŠ Olga Milošević S. Palanka, OŠ Svet Sava Foča in OŠ Blage Zadre Vukovar.

Zahvala Marjanu Cerinšku.

Kot pravi glavni vodja projekta na OŠ Šentjernej Marjan Cerinšek, so počeli zanimive reči, sodelovalo pa je kar okrog 250 učencev šentjernejske šole iz 4., 5. in 6. razredov ter preko 30 učiteljev. Raziskovali so jedi iz mladosti dedkov in babic, začimbe, kmečko orodje, ki so ga nekoč uporabljali na podeželju, ter igre, s katerimi so si v starih časih krajšali čas in so jih izdelali sami.

Izdelki šentjernejskih otrok.

Šentjernejska šola je kot vodilna partnerica v projektu ne le obiskala vse ostale partnerice na Hrvaškem, v BiH in Srbiji, ampak je te dni tudi gostila zaključno konferenco. V Kulturnem centru Primoža Trubarja so pripravili razstavo izdelkov z vseh sodelujočih šol in zanimiv program.

Pred panoji: Andreja Čuk, Renata Zupanc Grom, Ema Perme in Maja Abramič.

Kot pravi Cerinšek, so ugotovili, da je bilo sodelovanje dobro, da so se mladi z vrstniki iz vseh držav in kultur marsičesa naučili, se medsebojno spoznavali v angleškem jeziku, itd. Zato bodo s takšnimi in podobnimi mednarodnimi projekti še bogatili učni program bodočih generacij, pravi ravnateljica OŠ Šentjernej Renata Zupanc Grom.

Pohvalnih besed o projektu so bile tudi: Andreja Čuk iz novomeške OE Zavoda za šolstvo RS, Ema Perme s šolskega ministrstva ter Maja Ambramič iz Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja.

Šentjernejčani so partnerjem iz projekta po zaključni prireditvi razkazali lepote Šentjerneja in Pleterje, kjer so imeli tudi delavnice.

Besedilo in foto: L. Markelj

