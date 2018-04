Traktorista odpeljali v bolnišnico

15.4.2018 | 08:10

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči nekaj pred 19. uro se je v Hruševcu pri Straži med delom s traktorjem poškodoval moški. Na kraju so ga oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto in ga odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Poklicni gasilci GRC Novo mesto so odklopili akumulator ter preprečili iztekanje motornih tekočin, poročajo dežurni na 112, več podatkov pa ni znanih.

V Posavju izrednih dogodkov niso zabeležili, CGP pa sporoča, da bodo danes povsem zaprli cesto med Brestanico in Krškim, in sicer na delu od rondoja pred mostom proti staremu delu Krškega v smeri Brestanice. Zapora bo trajala predvidoma do jutri zaradi preureditve krožišč. Obvoz bo urejen.

M. M.