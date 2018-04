Visoka prednost ni zadostovala

Koper - V derbiju osmega kroga lige Nova KBM za prvaka je Sixt Primorska premagala vodilno Krko s 76:73 (16:22, 31:37, 55:57) in se ji tako vsaj delno oddolžila za poraz pred desetimi dnevi v finalu druge divizije lige Aba. Novomeščani ostajajo na vrhu razpredelnice, v uteho pa jim je lahko dejstvo, da so v Kopru izgubili za točko manj, kot so zmagali na prvi tekmi v dvorani Leona Štuklja.

Krka je bila petindvajset minut popoln gospodar. V prvem polčasu je dobila boj pod obročema (23:14) in Sixt Primorsko prisilila v komaj 33-odstotni met iz igre. Posledično je imela v drugi četrtini že enajst točk prednosti, to pa je v tretjem delu igre povišala na 50:36.

Tu so gostitelji spremenili svoj pristop, zaigrali agresivneje v obrambi, tako da je imela Krka na koncu 26 izgubljenih žog, in naredili preobrat. Do konca tretje četrtine so izid izenačili (55:55), na začetku zadnjih desetih minutah pa so prvič na tekmi povedli. Prednost so povišali na 66:59 in jo zadržali tudi v zadnjih minutah, ko je bila bolj kot zmaga pomembna končna razlika.

Marjan Čakarun je bil prvi strelec tekme z 19 točkami (10 skokov, 5 podaj), Mirko Mulalić jih je za Sixt Primorsko dodal 14, pri gostih pa je največ točk zbral Žiga Dimec (12).

V osmem krogu (18. 4.) bo Krka gostovala v Domžalah, Sixt Primorska pa v Šenčurju.

Jurica Golemac, trener Sixt Primorske: "Čestitke fantom za zmago, ki smo si jo priborili z odlično igro v obrambi v drugem polčasu. V tekmo smo povsem brez razloga stopili nekoliko nervozno, a smo se nato zbrali in z agresivnostjo v obrambi ter nadzorom skoka prišli do zmage. Najlepša hvala tudi navijačem, ki so nam s svojim spodbujanjem več kot pomagali na poti do novega uspeha."

Simon Petrov, trener Krke: "Nabrali smo si visoko prednost, potem pa odigrali preveč sproščeno. Primorska je izkoristila ponujeno priložnost, se vrnila v igro in na koncu zasluženo zmagala."

Sixt Primorska - Krka 76:73 (16:22, 31:37, 55:57)

* Dvorana Bonifika, gledalcev 500, sodniki: Krejić (Kranj), Španič (Postojna), Krajnc (Limbuš).

* Sixt Primorska: Rebec 9 (1:1), Ferme 10 (2:6), Čakarun 19 (7:7), Joksimović 2, Mulalić 14 (1:1), Zupan 3, Hodžić 10, King 7 (1:2), Morina 2.

* Krka: Marinelli 11 (2:2), Osolnik 3 (1:2), Bratož 9 (5:5), Cinac 9 (5:6), Dimec 12 (2:5), Đapa 11, Jošilo 8, Zagorac 6 (1:1), Kovačevič 4 (1:2).

* Prosti meti: Sixt Primorska 12:17, Krka 17:23.

* Met za tri točke: Sixt Primorska 8:24 (Mulalić 3, Hodžić 2, Ferme 2, Zupan), Krka 6:21 (Đapa 3, Zagorac, Kovačevič, Marinelli).

* Osebne napake: Sixt Primorska 25, Krka 26.

* Pet osebnih: Rebec (40.).

Izidi 8. kroga košarkarske lige Nova KBM

* Skupina za prvaka, 8. krog:

Sixt Primorska - Krka 76:73 (16:22, 31:37, 55:57)

Šentjur - Helios Suns 75:74 (23:22, 39:44, 50:60)

Šenčur Ggd - Rogaška 75:82 (17:13, 32:30, 50:47)

- nedelja, 15. 4.:

19.00 Ilirija - Petrol Olimpija

Lestvica:

1. Krka 8 6 2 695:630 14

2. Sixt Primorska 8 6 2 608:591 14

3. Petrol Olimpija 7 5 2 557:514 12

4. Rogaška 8 4 4 638:637 12

5. Helios Suns 8 3 5 661:650 11

6. Šenčur Ggd 8 3 5 584:628 11

7. Šentjur 8 2 6 645:692 10

8. Ilirija 7 2 5 524:570 9

Skupina za obstanek, 7. krog:

Mesarija Prunk Sežana - Hopsi Polzela 72:83 (19:31, 33:52, 58:72)

- četrtek, 12. 4.:

Terme Olimia Podčetrtek - Celje 93:87 (31:21, 47:43, 64:64)

- petek, 13. 4.:

Zlatorog Laško - LTH Castings 71:63 (21:17, 37:37, 56:52)

Lestvica:

1. Hopsi Polzela 7 7 0 645:505 14

2. Zlatorog Laško 7 6 1 595:488 13

3. Terme Olimia Podčetrtek 7 5 2 554:553 12

4. Mesarija Prunk Sežana 7 2 5 551:572 9

5. LTH Castings 7 1 6 515:605 8

6. Celje 7 0 7 490:627 7

