Z visokim porazom ostajajo na sedmem mestu

15.4.2018 | 09:05

Vir fotografije: FB NK Krško

Celje - Celjani Krškega na domačih tleh še niso premagali, včeraj pa so le prekinili negativni niz in tekmo 27. kroga Prve lige Telekom Slovenije končali s 5:0 (2:0). Z enajsto zmago so se na točko približali četrtouvrščenemu Rudarju, na drugi strani pa so Krčani po 13. porazu ostali na sedmem mestu.

Celjani so tekmo začeli izvrstno, saj so že v tretji minuti povedli. Najprej je streljal Jucie Lupeta, Marko Zalokar je žogo odbil, a le do Jana Andrejašiča, ki jo je potisnil v prazno mrežo. V šesti minuti se je na drugi strani dvakrat izkazal Metod Jurhar, posebej po prostem strelu Lea Ejupa, ki je močno sprožil s slabih 20 metrov. V deseti minuti je ujel še žogo po strelu Davida Kovačiča.

Sledilo je zatišje, kar zadeva izrazite priložnosti, v 34. minuti pa so domači podvojili prednost, ko je Lovro Cvek dobro stekel za obrambo gostov, prišel sam pred Zalokarja in ga ugnal za 2:0. Pet minut pozneje je do nove priložnosti prišlo Krško, v kazenskem prostoru je iz obrata streljal Luka Vekić, a je bil znova pripravljen Jurhar. Ob koncu polčasa so imeli gosti še eno priložnost, a so jo po strelu iz bližine spet zapravili.

Zato pa so Celjani že v prvi minuti drugega polčasa še povečali prednost. Po podaji v globino je ostal sam Rudi Požeg Vancaš, prišel pred Zalokarja in ga rutinirano premagal za 3:0. Kmalu zatem bi Krčani lahko znižali zaostanek, ko je v kazenskem prostoru do novega strela prišel Vekić, toda Jurhar se je znova izkazal.

Na drugi strani so gostitelji četrti zadetek dosegli v 72. minuti, ko je po podaji Luke Kerina z desne strani na vrhu kazenskega prostora do strela prišel Amadej Brecl, sprožil, žoga je na poti proti golu zadela še Jana Gorenca, spremenila smer in presenetila nemočnega Zalokarja.

Zadetkov pa še ni bilo konec, v 81. minuti se je namreč med strelce vpisal še Dario Vizinger, potem ko je iz bližine unovčil Breclovo podajo z desne strani.

Celjani bodo v 28. krogu prihodnjo nedeljo gostili Olimpijo, Krčani pa bodo dan prej gostovali v Novi Gorici.

Celje - Krško 5:0 (2:0)

* Stadion Arena Z'dežele, gledalcev 350, sodniki: Žganec (Ljubljana), Brezar (Kranj) in Švarc (Ivančna Gorica).

* Strelci: 1:0 Andrejašič (3.), 2:0 Cvek (34.), 3:0 Požeg Vancaš (46.), 4:0 Brecl (72.), 5:0 Vizinger (81.).

* Celje: Jurhar, Andrejašič, Stojinović (od 73. Predragović), Džinić, Brecl, Pišek (od 52. Žinko), Cvek, Požeg Vancaš, Pungaršek, Lupeta (od 56. Kerin), Vizinger.

* Krško: Zalokar, Gorenc, Ejup, Kulinitš, Krajcer, Da Silva (od 52. Ogrinec), Volarič, Kovačič, Šturm (od 66. Vidović), Vekić, Škrbić (od 37. Mandić).

* Rumeni kartoni: Pungaršek, Andrejašič, Predragović; Mandić, Kovačič, Ejup.

* Rdeči karton: /.

Izidi 27. kroga Prve lige Telekom Slovenije:

Celje - Krško 5:0 (2:0)

Olimpija - Domžale 1:1 (1:0)

- nedelja, 15. april:

13.00 Triglav - Rudar

16.55 Gorica - Maribor

18.45 Aluminij - Ankaran Hrvatini

Lestvica:

1. Olimpija 27 19 6 2 49:12 63

2. Maribor 26 16 7 3 47:20 55

3. Domžale 26 16 5 5 58:21 53

4. Rudar Velenje 26 12 4 10 38:34 40

5. Celje 26 11 6 9 47:35 39

6. Gorica 25 9 4 12 26:34 31

7. Krško 25 7 5 13 30:46 26

8. Aluminij 25 5 6 14 28:47 21

9. Ankaran Hrvatini 26 3 7 16 23:63 16

10. Triglav Kranj 26 3 6 17 20:54 15

STA, M. M.