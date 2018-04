Očistili dvanajst ton smeti

15.4.2018 | 12:40

V Kočevju so ostali zvesti spomladanski akciji Očistimo Kočevsko tudi po zadnji vseslovenski leta 2012.

Kočevje - Čeprav bodo z natančnimi podatki, predvsem o količini zbranih odpadkov, postregli jutri, so organizatorji letošnje, sicer od leta 2008 tradicionalne akcije Očistimo Kočevsko, več kot zadovoljni z udeležbo.

Včeraj je namreč okoli petsto občanov v vseh šestih krajevnih skupnostih z vrečami v rokami čistilo v okolici večjih objektov ustanov, društev, cest in poti. Akciji so se med tednom pridružili šolarji in tudi drugi občani tako, da je bilo vseh udeležencev okoli 1200, je dejala koordinatorka tega ekološkega projekta Tina Kotnik.

Številka vsemogoče zbrane šare naj bi bila približno enaka lanski, ko so prav tako aprila zbrali 12 ton različnih odpadnih materialov. »V Kočevju smo ostali zvesti tej spomladanski akciji tudi po zadnji vseslovenski leta 2012. Letošnja je oz. bo še večja, saj se bomo 15. septembra pridružili globalni čistilni akciji ozaveščanja, kako pomembna je skrb za okolje, z naslovom Očistimo svet,« je še poudarila Kotnikova.

Čez pet mesecev bodo akcijo ponovili, ko se bodo pridružili gibanju Očistimo svet.

Na Kočevskem, to je navsezadnje pokazala tudi včerajšnja akcija, imajo težave tudi zaradi tranzitnih cest, ne le nevestnega početja domačinov: torej ob in vzdolž cest ne glede na njihovo kategorijo, količina odpadkov, odvržena skozi okno avtomobilov oziroma več kolesnikov, narašča. Vse več smeti in kupi odpadkov v oči bodejo tudi tik za vogalom gozdov ob cestah, kar pomeni, da jih nevestneži tam vsepovprek odlagajo. Leta 2016 se je število divjih odlagališč na Kočevskem spustilo pod sto, letos pa jih imajo približno enako kot leta 2014. Tod, bolj kot drugje v Sloveniji, izstopajo še z onesnaževanjem kraških jam, v katerih končajo tudi kadavri, tehnična oprema, kemična sredstva, gradbeni material, ter z lokacijami odpadkov velikosti prtljažnika avtomobila ali avtomobilske prikolice.

»Tudi letošnja akcija je glede na odziv pokazala, da si ljudje želijo živeti v čistemu okolju in da obsojajo nelegalno ravnanje z odpadki. Spodbuja pa, da vse več občanov hodi z vrečkami na sprehode. Žal je vse več tudi onih, ki kar naprej smetijo,« je ob zaključku akcije še dejala Tina Kotnik.

Tekst in foto: Milan Glavonjić

Galerija