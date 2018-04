Ženski čeveljci pa modrčki in šali

15.4.2018 | 11:35

Novo mesto - V galeriji Krka v upravni stavbi tovarne zdravil Krka je na ogled razstava akademske slikarke in grafičarke Mojce Zlokarnik, izredne profesorice, predsednice društva likovnih umetnikov Ljubljana in dolgoletne urednice revije Likovne besede.

Rodila se je leta 1969 v Ljubljani. Končala je dodiplomski (1993) in podiplomski (1995) študij slikarstva pri prof. Metki Krašovec in magistrirala iz grafike pri prof. Lojzetu Logarju (1998) na ALUO v Ljubljani. Kot so zapisali v njeni predstavitvi na zloženki, ki je izšla ob razstavi, se je študijsko izpopolnjevala v Pragi, New Yorku, Parizu, Bolgariji, Nemčiji in na številnih manj formalnih potovanjih. Razstavlja od leta 1991, do sedaj je sodelovala na več kot sto skupinskih razstavah v Sloveniji in tujini. Ustvarja na področju slikarstva in umetniške grafike. Leta 2016 je bila nominirana za nagrado Queen Sonja Print Award, ki jo za ustvarjalne dosežke na področju grafike podeljuje kraljica Sonja Norveška.

Čeprav večji del njene razstave v Galeriji Krka predstavljajo dela, v katerih Zadnikarjeva raziskuje odnose med barvnimi ploskvami, pa posebno pozornost vzbujajo miniaturne risbe, ki jih vključuje v grafike, in miniaturne grafike, na katerih največkrat upodablja ženske čeveljce in tisto, kar vanje sodi.

Zadnikarjevo in njeno razstavo je predstavila Tatjana Pregl Kobe: "Na eni izmed miniaturnih grafik je podoba (rdečih!) ženskih čevljev videti skoraj otipljivo kot resnični par čevljev, drugje so izrisane podobe čevljev znakovnega pomena. V grafiki (samo v grafiki!) je njena abstraktna vizualna pripoved ponekod literarizirana, umetnica z nežnimi konturami prikazuje zgodbe. Pri tem ne gre le (kot pri slikah) za dramatične barvne odnose: sporočilo je dodatno kodirano in ne zlahka berljivo. Odnos med realnostjo, simboli in družbo umetnica vizualno komentira z uporabo subtilnih kontur na grafikah večinoma manjših dimenzij. Ni treba k freudovski psihoanalizi, da bi noge, kot preddverje uživanja, potrdile svojo visoko ambivalentnost, kot tudi ne kratko krilce, modrček ali ljubka oblekica s kratkimi rokavi. Na čisto majčkenih, pravzaprav sramežljivo majčkenih grafikah se Zlokarnikova igra s podobami čevljev, ustvarjenih za enega najbolj zapeljivih plesov, salso, z živobarvnimi kratkimi krilci, ki v stilu Marilyn Monroe kraljujejo nad čeveljci, in z v zraku plahutajočimi modrčki in šali, ki se ne sprenevedajo, komu so namenjeni. Umetniški imaginarij Mojce Zlokarnik nikoli ni bil do konca abstrakten, prej nasprotno, saj je povzdignjen do nivoja izslikane metafore."

Razstava Mojce Zlokarnik bo v Galeriji Krka odprta do 18. maja.

I. V.

Galerija