Cvilakova in bratje Feguš v Novem mestu

15.4.2018 | 14:05

Sabina Cvilak (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Redke so priložnosti, da na novomeški oder stopijo tako vrhunski glasbeni umetniki, kot je sopranistka mariborske opere Sabina Cvilak, ki se je v petek Novomeščanom ob spremljavi godalnega kvarteta bratov Feguš predstavila v Trdinovi dvorani novomeškega kulturnega centra.

Cvilakova se je na tokratnem koncertu Novomeščanom, ki so se v Trdinovi dvorani zbrali v sramotno majhnem številu, predstavila z izbranimi samospevi Franza Schuberta in Richarda Straussa, ki jih je za to priložnost za godalni kvartet in glas priredil član kvarteta Simon Peter Feguš.

Sabina Cvilak in godalni kvartet Feguš (Foto: I. Vidmar)

Sabina Cvilak je nagrajenka Prešernovega sklada in ena izmed ne tako številnih slovenskih pevk, ki ji je uspelo uveljaviti se tudi na mednarodnih odrih. Kot najobetavnejša mlada sopranistka je na povabilo Placida Dominga nastopila v Washingtonski nacionalni operi, kjer je doživela stoječe ovacije, sodelovala je tudi z Andreo Bocellijem, letos je bila tudi gostja na koncertu Placida Dominga v Stožicah.

I. V.