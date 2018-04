Otroci v gozdu našli bombo

15.4.2018 | 18:45

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Danes ob 16.50 so otroci v gozdu med Starimi Žagami in Črmošnjicami )občina Dolenjske Toplice) našli ročno bombo italijanske izdelave, ostanek iz obdobja druge svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske sta nevarno najdbo odstranila in do uničenja shranila v ustrezno skladišče.

V Posavju o izrednih dogodkih ne poročajo.

Brez električne energije bodo …

Elektro Ljubljana obvešča odjemalce, da bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava jutri:

- od 11:00 do 14:00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGORA;

- od 8:00 do 10:00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRMOŠNJICE1, TP ČRMOŠNJICE2;

- od 8:00 do 14:00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRAPREČE PRI ŠENTJERNEJU,

- od 8:00 do 14:00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADIŠČE PRI ŠENTJERNEJU,

- od 8:00 do 12:00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠICA , TP HRUŠICA MLIN, TP GABRJE JENIČ .

- od 8:00 do 14:00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLGA NJIVA na izvodu DOLGA NJIVA, in

- od 8:00 do 11:00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MLAKE .

M. M.