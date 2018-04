FOTO: Novomeški tek Samideju in Vrečarjevi

15.4.2018 | 20:25

Štart osrednjega, 7,3 km dolgega teka (Foto: I. Vidmar)

Jan Samide, zmagovalec med moškimi

Ana Vrečar, zmagovalka med dekleti

Novo mesto - Jan Samide iz Fizioterapije Rudolfovo in Ana Vrečar iz Šmarnogorske naveze sta zmagovalca današnjega devetnajstega Novomeškega teka, ki je moral, podobno kot pred kratkim mednarodna kolesarska dirka za veliko nagrado Adrie Mobil, štartno ciljni prostor z Glavnega trga zaradi prenove preseliti na Novi trg. Osrednjega 7300 m dolgega teka se je udeležilo 195 po večini rekreativnih tekačev in tekačic.

Za razliko od minulih let je bil tokrat zmagovalec praktično odločen že sredi prvega od dveh po novomeških ulicah speljanih krogov, ko je Jan Samide imel že lepo prednost pred prvim zasledovalcem, na koncu drugouvrščenim Sevničanom Miho Povšičem in tretjeuvrščenim Sebastjanom Pušem, članom domačega atletskega kluba Krka, za njimi pa so družno tekli krkaša Jošt Žnidaršič, Andraž Seničar in Gregor Laj iz TKD Bela krajina, v tem vrstnem redu pa so pritekli tudi na cilj.

Tudi med dekleti je bilo vse odločeno že v prvem krogu, Vrečarjevi pa sta se na stopničkah za zmagovalke pridružili Krkini atletinji Breda Škedelj in Ana Grobler, medtem ko je večkratna skupna zmagovalka tekov za pokal Dolenjskega lista Marjeta Stražinar (Revoz) tokrat tekmo končala na petem mestu. Med udeleženci je bil tudi Bojan Vidmar, ki je kar nekaj let podobno kot Stražinarjeva prevladoval na preizkušnjah dolenjskega tekaškega pokala, tokrat pa je osvojil enajsto mesto. Pa še enega zanimivega tekača smo lahko tokrat pozdravili na cilju - dekana novomeške Fakultete za organizacijske študije dr. Borisa Bukovca, nekdanjega dolenjskega rekorderja v maratonu. Njegov rekord 2:33:24 je veljal vse od leta 1987 do 2001, kO ga je za vsega tri sekunde popravil Franci Menič, temeljito izboljšal pa šele enajst let kasneje olimpijec Primož Kobe leta 2012.

Kot je v navadi, so prireditelji tudi tokrat poskrbeli za mlajše tekače, ki so se pomerili na njihovi starosti primernih razdaljah ter v štafetnih tekih za osnovne šole, uvod v novomeški tekaški praznik pa so bili teki za delavske športne igre novomeške občine. Izide vseh tekmovalcev na vseh razdaljah, razvrščene tudi po kategorijah, si lahko ogledate na spletni strani Novomeškega teka.

I. Vidmar

Galerija