V jarek in na streho; alarm v dvigalu

16.4.2018 | 07:00

Včeraj ob 16.31 uri je na regionalni cesti Kočevje–Ljubljana, v Dolnjih Podpoljanah pri odcepu za naselje Zlati Rep v občini Ribnica, osebno vozilo zapeljalo s cestišča in obrnjeno na streho obstalo v jarku. Gasilci PGD Ribnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, vozilo postavili nazaj na cestišče, posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom in očistili posledice nesreče. Na kraju dogodka so posredovali tudi policisti, pomoč reševalcev NMP pa ni bila potrebna, saj se v nesreči nihče ni poškodoval.

Gorele smeti in robidovje

Včeraj ob 18.34 uri so gorele smeti v komunalnih zabojnikih v Brezju v Novem mestu. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence.

Ob 22.54 je pod lovsko kočo na Mali Goričici, občina Ivančna Gorica, zagorelo robidovje na površini okoli 10 kvadratnih metrov. Gasilci PGD Metnaj so požar pogasili.

Alarm za okvaro dvigala

Ob 21.16 se je v objektu na Seidlovi cesti v Novem mestu sprožil alarm za okvaro dvigala. Gasilca GRC Novo mesto sta pregledala dvigalo in objekt. Okvare nista odkrila. O napaki je bil obveščen serviser.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 11:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGORA

- od 8:00 do 10:00 ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRMOŠNJICE1, TP ČRMOŠNJICE2.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRAPREČE PRI ŠENTJERNEJU,

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADIŠČE PRI ŠENTJERNEJU,

- od 8:00 do 12:00 ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠICA, TP HRUŠICA MLIN, TP GABRJE JENIČ.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLGA NJIVA na izvodu DOLGA NJIVA,

- od 8:00 do 11:00 ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MLAKE .

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP Zdole vas izvod Zdole med 8:00 in 12:00 uro, na območju TP Brežice silosi med 8:00 in 12:00 uro.

M. K.