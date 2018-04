Znova na prvem mestu na prvenstveni lestvici

16.4.2018 | 08:10

Foto: I. V., arhiv DL

Koper - Rokometaši Kopra 2013 in Rika Ribnice so se v 5. krogu končnice lige NLB (skupina od 1. do 6. mesta) razšli z neodločenim izidom 28:28 (16:15). Ribničani so po osvojeni točki znova zasedli prvo mesto na prvenstveni lestvici in imajo - ob dveh tekmah več - točko prednosti pred drugouvrščenimi Celjani, medtem ko so se Koprčani tretjeuvrščenim Velenjčanom približali na vsega točko.

Obračun v Bonifiki so bolje pričeli igralci iz dežele suhe robe in si po šestnajstih minutah priigrali dva gola prednosti (9:7), a so gostitelji odgovorili na najboljši možni način in jih pet minut kasneje ujeli (11:11), v 23. minuti pa po zadetkih Marka Matijaševiča in Adama Bratkoviča povedli s 13:11.

Do konca tekme se je nato odvijal ogorčen in neizprosen boj za vsak košček igrišča in jasno je bilo, da bodo v končnici odločale malenkosti, navdih posameznikov, kanček sreče ...

V 57. minuti so bili tekmeci poravnani (26:26), v prelomnih trenutkih dvoboja pa je kazalo bolje Ribničanom, ki so v zadnji minuti - po golu Nika Henigmana - imeli prednost enega gola, poln izkupiček pa jim je v izdihljajih tekme odščipnil Bratkovič in z natančnim strelom s sedmih metrov izenačil na 28:28.

V koprski ekipi sta bila najbolj učinkovita Bratkovič z enajstimi in Aleks Vlah s šestimi goli, v ribniški pa sta Henigman in Blaž Nosan dosegla po šest zadetkov.

Koprska zasedba bo 21. in 22. aprila nastopila na zaključnem turnirju pokala Slovenije v Ljutomeru. Naslednjo tekmo končnice bo igrala v sredo, 25. aprila, ko se bo v zaostali tekmi 2. kroga v gosteh pomerila s Celjem Pivovarno Laško, tri dni kasneje pa bo gostila velenjsko Gorenje. Ribniška ekipa bo v soboto, 28. aprila, gostovala v Novem mestu.

Koper 2013 - Riko Ribnica 28:28 (16:15)

* Dvorana Bonifika, gledalcev 1700, sodnika: Kavalar (Celje) in Nahtigal (Ljubljana).

* Koper 2013: Kocjančič, Postogna, Dolenc, Breznikar, Vlah 6, Krečič, Matijaševič 1, Poklar 3, Moljk 1, Rapotec, Sokolič 5, Marić, Sever 1, Planinc, Stopar, Bratkovič 11 (4).

* Riko Ribnica: Klarič, Perovšek, Horvat, Fink, Vujačić 2, Knavs, Henigman 6, Skušek 5 (3), Koprivc 2, Pahulje, B. Nosan 6, Kovačič 4, Kljun 3, M. Nosan, Setnikar, Košmrlj.

* Sedemmetrovke: Koper 2013 5 (4), Riko Ribnica 3 (3).

* Izključitve: Koper 2013 8, Riko Ribnica 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Izidi moške rokometne lige NLB:

* Izidi, končnica, 5. krog:

- skupina od 1. do 6. mesta:

- petek, 13. april:

Krka - Urbanscape Loka 36:35 (16:14)

- nedelja, 15. april:

Koper 2013 - Riko Ribnica 28:28 (16:15)

- sreda, 9. maj:

19.00 Gorenje Velenje - Celje Pivovarna Laško

Lestvica:

1. Riko Ribnica 5 2 2 1 135:125 37 (31)

2. Celje Pivovarna Laško 3 2 1 0 91:78 36 (31)

3. Gorenje Velenje 3 0 0 3 84:94 31 (31)

4. Koper 2013 4 3 1 0 111:98 30 (23)

5. Urbanscape Loka 4 1 0 3 106:118 25 (23)

6. Krka 5 2 0 3 149:163 25 (21)

- skupina od 7. do 12. mesta:

- petek, 13. april:

Dobova - Maribor Branik 28:27 (13:13)

Trimo Trebnje - Jeruzalem Ormož 39:26 (17:10)

- sobota, 21. april:

19.00 Herz Šmartno - LL Grosist Slovan

Lestvica:

1. Maribor Branik 5 3 0 2 144:324 24 (18)

2. Jeruzalem Ormož 5 2 1 2 148:160 24 (19)

3. Trimo Trebnje 4 1 0 3 121:113 20 (18)

4. Dobova 4 3 0 1 124:107 17 (11)

5. LL Grosist Slovan 4 2 1 1 99:96 13 (8)

6. Herz Šmartno 4 1 0 3 111:139 10 (8)

* Opomba: v oklepajih so zapisane točke, ki so jih ekipe prenesle iz rednega dela državnega prvenstva

STA, M. M.