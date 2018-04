Pevci iz Borovelj zapeli v Slapih

16.4.2018 | 09:30

Pevci iz Borovelj iz avstrijske Koroške na koncertu v Slapih.

Slapi - Mešani pevski zbor PGD Zbure je nedavno navezal stike s koroškimi Slovenci v Avstriji, in sicer s pevci Komornega zbora Borovlje. Sad sodelovanja je bilo mogoče slišati konec tedna koncertu v cerkvi Karmelske Matere božje v Slapih - pevci iz Borovelj so v Šmarjeških Toplicah namreč imeli intenzivne pevske vaje in tako so organizirali skupni pevski nastop.

Mešani pevski zbor PGD Zbure.

Komorni zbor SPD Borovje iz Borovelj na Koroškem deluje že dvajset let in je naslednik Moškega zbora Borovlje. Oba zbora je ustanovil in ju še vedno vodi mag. Roman Verdel, predsednik SPD Borovlje, učitelj glasbe na Slovenski gimnaziji v Celovcu in ravnatelj Slovenske glasbene šole na Koroškem. Že dve desetletji torej delujejo in gostujejo po Avstriji, Italiji in Sloveniji. Do zdaj so izdali dve zgoščenki.

V Slapih so zapeli niz koroških narodnih, slovenskih umetnih in drugih pesmi. Prav tako so se s pesmijo sprehodili skozi zgodovino glasbe, pozabili pa niso niti na dogodke, ki so tako ali drugače usodno posegli v zgodovino koroških Slovencev in njihov obstoj - slišati je bilo prelepe pesmi, kot so Tam, kjer teče bistra Zila, Planinska roža, Pojdam v Rute, Pihljaj vetrič, Rož, Podjuna, Zila...

Aleksandra Barič Vovk

Tatjana Kupper - Pavčič je z izbrano besedo in zgodovinsko razlago o pesmih ter njihovem nastanku popeljala zbrane skozi koncert in poudarila, kako ponosni so, da so Slovenci in da lahko širijo slovensko pesem. V tem bi jih mi vsi lahko bolj posnemali.

Na koncertu so seveda zapeli tudi gostitelji, Mešani pevski zbor PGD Zbure, ki ga vodi Aleksandra Barič Vovk - ta je na začetku tudi pozdravila zbrane. Premierno so se predstavili s pesmijo Ne prižigaj luči, vsem poznano Slakovo melodijo, in sicer na besedilo Jožice Slapar. Priredbo je prav za zburski zbor pripravila Monika Abram. Pevci so v krasnem ambientu vaške cerkvice v Slapih poskrbeli za res lep glasbeni dogodek, sodelovanja pa s tem seveda ni konec, saj bodo morda prav kmalu zburski pevci zapeli v Borovljah.

L. Markelj, foto: Brane Vovk

Galerija