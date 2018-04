Med svetovnimi šampioni tudi Prusov rumeni muškat

16.4.2018 | 10:30

Vir: spletna stran Vinske kleti Prus

Ljubljana - Med svetovnimi šampioni na mednarodnem ocenjevanju vin Vino Ljubljana, ki je od petka potekalo na Gospodarskem razstavišču, so tudi slovenska vina, in sicer v kategoriji mirna naravna sladka Rumeni muškat iz Vinske kleti Prus s Krmačine pri Metliki, v kategoriji peneča vina pa zlata radgonska penina rose iz Radgonskih goric. 43 degustatorjev je ocenjevalo 425 vzorcev iz 15 držav.

Najboljše belo suho mirno vino po oceni degustatorjev prihaja iz Češke, to je cabernet blanc iz vinarstva Josefa Valihracha, iz Makedonije pa letos prihaja najboljše vino v kategoriji rdeče suho. To je vino Grand Cuvee, ki ga pridelujejo v vinarstvu Domaine Lepovo, je poročala STA.

Na letošnjem 60. ocenjevanju vin so med drugim razglasili tudi zmagovalca slovenskih vinskih posebnosti. To je postalo vino Izbrani teran PTP Elite Vinakras. Trofejo Tsukamoto pa so podelili vinu QV - rdeča zvrst iz družinske kleti CV - Colja Vino, ki se je uvrstilo tudi med prvake slovenskih vinorodnih okolišev. V kategoriji slovenski prvaki sorte so za sauvignon nagradili Vinsko klet Prus, za chardonnay Andreja Berkoviča, za refošk pa podjetje Vinakoper.

Ocenjevanje vin na Vino Ljubljana že od vsega začetka poteka pod strokovnim pokroviteljstvom najpomembnejših svetovnih organizacij, odgovornih za senzorično analizo vin. To so mednarodna organizacija za trto in vino iz Pariza (OIV), mednarodna zveza enologov iz Pariza (UIE) in svetovna federacija vinskih ocenjevanj (Vinofed).

M. Ž., STA