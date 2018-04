Ve se, kdo je bil okupator in kdo se mu je uprl

16.4.2018 | 11:30

Tit Turnšek, Srečko Ocvirk in Vladka Blas (Foto: M. L.)

Peter Teihmeister (Foto: M. L.)

Godba Sevnica (Foto: M. L.)

Malkovec - Na slovesnosti na Malkovcu so včeraj zaznamovali več obletnic, povezanih z uporom proti okupacijskim silam v 2. svetovni vojni. Tako so počastili 70-letnico ustanovitve Zveze združenj borcev NOB Slovenije, sedanje Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, ter 76-letnico ustanovitve 1. dolenjskega partizanskega bataljona in 76 let odhoda prve skupine prebivalcev Malkovca v partizansko Duletovo četo.

Upor proti nacizmu v 2. svetovni vojni je bil izjemno pomemben, zato je potrebno ohranjati spomin nanj, potvarjanje te zgodovine pa je nesprejemljivo. To sta poudarila Vladka Blas, predsednica krajevne organizacije borcev za vrednote NOB Tržišče, ki je zbrane pozdravila v njenem imenu, in slavnostni govornik državni svetnik sevniški župan Srečko Ocvirk. Solidarnost, strpnost in spoštovanje različnosti so po Ocvirkovem mnenju vrednote, ki jih je treba razvijati.

Zbrane je pozdravil tudi predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Tit Turnšek. Pri tem je čestital krajevni organizaciji borcev za vrednote NOB Tržišče in posebej njeni predsednici Vladki Blas. Dejal je, da je zveza tej organizaciji podelila zlato plaketo.

V programu, ki ga je povezoval Peter Teichmeister, so sodelovali Godba Sevnica, ki jo vodi Matic Nejc Kreča, pevska skupina Fortuna iz Šentjanža in učenci osnovne šole Tržišče. Prireditve so se udeležili med drugimi predstavniki krajevne skupnosti Tržišče in občine, združenja Sever, generala Lado Kocjan in Mirko Mirtič ter Jelena Švara, žena pokojnega partizanskega komandanta Dušana Švare.

Na prizorišču so bile tudi Duletova četa 1. dolenjskega partizanskega bataljona, Gorjanska četa, Slobodanova četa, četa Pod svobodnim soncem, Revirska spominska četa in veterani vojne za Slovenijo.

Pri izvedbi prireditve sta sodelovala tudi Prostovoljno gasilsko društvo in Aktiv kmečkih žena Tržišče.

M. L.

