Info točka projekta Sobivamo: Če bi lažje živeli skupaj kot sami

16.4.2018 | 12:30

Podpredsednica DU Novo mesto Milka Eržek in okoljska ministrica Irena Majcen sta danes v Novem mestu odprli info točko projekta Sobivamo.

Črtomir Remec, Irena Majcen, Vesna Dragan in Milka Eržek.

Novo mesto - V večgeneracijskem centru Hiša sožitja, ki ga ima Društvo upokojencev Novo mesto na Čitalniški ulici 1, sta ministrica za okolje in prostor Irena Majcen in podpredsednica društva Milka Eržek danes dopoldne odprli informativno točko projekta Sobivamo.

Ta bo na enem mestu ponujala informacije o možnostih sobivanja, zagotavljanja bolj prijaznega bivalnega okolja ali vzpostavljanja sobivalnih skupnosti, najmanj štirikrat letno pa bodo na info točki prisotni tudi predstavniki projekta Sobivamo z omenjenega ministrstva in partnerji.

»Najprej smo obiskali vseh 11 mestnih občin, zdaj v njih odpiramo info točke. Osnovni namen je izboljšati pogoje bivanje za generacijo starejših, ki še lahko ustrezno poskrbijo sami zase, a to v okolju, v katerem bivajo, ni povsem mogoče. Velikokrat so težave osamljenost, denimo po smrti partnerja ali partnerke, nekateri se srečujejo s prevelikimi bivanjskimi prostori, kar je povezano z visokimi stroški ipd. Res je, da republiški stanovanjski sklad že išče rešitve za takšne bivanjske skupnosti, ponujajo se tudi kakšni zasebni ponudniki, ki to omogočajo, imamo pa tudi nekaj primerov, kjer so te novosti v praksi že uveljavljene. Želimo si, da bi ta 'trg' zaživel. Sobivanje ne pomeni le novih skupnosti starejših, združevanje je dobrodošlo tudi med različnimi generacijami,« je ob odprtju povedala ministrica.

»Postavitev info točke je velika pridobitev za nas, saj tudi tu čutimo potrebo po novi obliki preživljanja življenja v kasnejšem obdobju, se pravi pred tem, ko odhajajo v dom. Tudi tu imamo primere, ko živijo v velikih stanovanjih in hišah, ki jih ne zmorejo več vzdrževati, niti finančno niti fizično, zato bi jim ta nova oblika pripomogla,« je dejala podpredsednica novomeških upokojencev Milka Eržek in nadaljevala: »Vsi, ki bi se zanimali za to, se lahko oglasijo na info točki. Kar bomo znali, bomo svetovali tu, sicer pa potrebe prenesemo naprej na ministrstvo in od tam bodo povratno svetovali, kako naprej.«

Dogodka so se med drugimi udeležili tudi Vesna Dragan, vodja stanovanjskega sektorja z ministrstva, Alenka Ogrin iz Zveze društev upokojencev Slovenije in Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS. Remec je za Dolenjski list povedal, da imajo trenutno odprt razpis za gradnjo oskrbovanih stanovanj, da je na voljo 15 milijonov evrov in da so prejeli le vlogo iz Velenja, imajo pa še več interesentov, med katerimi je tudi novomeška občina.

Tekst in foto: Mirjana Martinović

