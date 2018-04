Blagoslovili obnovljen lesen križ ob pohodni poti na Gradec

16.4.2018 | 13:50

Na včerajšnji blagoslovitvi.

Cerovec - Ob pohodni poti na Gradec pod Veliko Strmico je pred davnimi leti Miha Waiss postavil lesen križ in sicer blizu cerkvice sv. Jakoba na Cerovcu v Županiji Šmarjeta. Vihar, ki je zapihal lansko jesen, je križ podrl. Okoliški prebivalci so se odločili, da postavijo novega, ker je starega dodobra načel zob časa.

Obnovljen križ je blagoslovil šmarješki župnik g. Andrej Golčnik.

Včeraj se je ob križpotju pri obnovljenem znamenju na blagoslovitvi zbrala velika množica domačinov in pohodnikov. Obnovljeni križ je blagoslovil šmarješki župnik Andrej Golčnik. Kulturni program je popestril cerkveni pevski zbor, ki je ubrano zapel nekaj starih velikonočnih pesmi. Po končani slovesnosti so se zbrani sprehodili do terase Andreje Krejan, kjer so domačini pripravili pogostitev. Ko pravi Jože Perše, predsednik Domoznanskega društva Šmarjeta, ki ima veliko zaslug za obnovo prenekaterih božjih znamenj v zadnjih letih v šmarješki občini, so ob čaši cvička nadaljevali prijetno druženje in obujali spomine na stare čase, ko so bila podobna srečanja pogosta. Danes pa tudi na podeželju vsi samo nekam hitijo, za taka prijetna srečanja ni več časa, z obžalovanjem ugotavlja.

L. M., foto: Peter Repovž

