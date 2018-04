Vseslovenski sejem: še večji, še bogatejši, v šovu bo nastopil celo Tim Gajser

16.4.2018 | 18:45

Sejmišče bo odprto tri dni.

Joško Kepa in Rado Mulej sta "glavna krivca" za Vseslovenski sejem.

Jeseni je bilo kiparjenja z motornimi žagami za vzorec, tokrat bodo na sejmu organizirali tekmovanje.

Otrokom bodo namenili posebno pozornost, obetajo se animacije.

Po sejmišču bo vozil vlakec.

Prvič je bila na Vseslovenskem sejmu samo trgovina Tima Gajserja, tokrat bo tam tudi motokrosist.

Tudi tokrat se obeta večerna zabava z znanimi glasbenimi zasedbami.

Temenica, Šentvid pri Stični - Prihodnji vikend bo na posestvu Gostilne pri Japu potekal Vseslovenski sejem, kar na 37.000 m2 razstavnih površin bo svoje dejavnosti predstavljalo več kot 250 podjetij iz Slovenije in sosednjih držav. Odlično bo poskrbljeno za vse generacije, dogodek je namreč družinam prijazen, brez vstopnine, z brezplačnim parkiranjem, številne animacije in igre za najmlajše pa povsem brezplačne, sporočajo organizatorji.

Vseslovenski sejem bo potekal od petka, 20. aprila, do nedelje, 22. aprila, v okolici Gostilne pri Japu v bližini Šentvida pri Stični. Sejemski del bo odprt med 9. in 18. uro.

Tokrat so pripravili še bogatejši program kot jeseni: cenovno dostopna vožnja s helikopterjem, tekmovanje v hitrostnem kiparjenju z motornimi žagami, prikazali bodo stare obrti (npr. kovaštvo), na ogled bodo različne poslikave telesa ...

Ljubiteljem bencinskih hlapov bodo namenjene razstava ameriških in drugih starodobnikov, vožnja z buggy-ji ter druženje s svetovnim prvakom v motokrosu Timom Gajserjem – ta bo skupaj s svojo ekipo Team Gajser uprizoril pravcati motokros šov. Program sejma bo obsegal tudi vrsto vsebin s področja varnosti v prometu – preizkus delovanja varnostnega pasu, pravilno oživljanje, umetno dihanje, uporaba defibrilatorja itd.

Za lažji ogled vseh zanimivosti sejma bo obiskovalce med razstavnimi prostori vozil brezplačni vlakec. Vseslovenski sejem – pomlad 2018 bo zaznamovala tudi glasba. V petek bodo obiskovalce zabavali Ansambel Nipera, Ansambel Smeh, Manca Špik ter glasbena skupina Ljubavnici. V soboto bodo na glasbeni oder stopili Ansambel Blaža Hutevca, Ansambel Roka Kastelca, skupini Brzina in Victory ter Tanja Žagar in Luka Basi. Za nedeljski glasbeni program pa bodo skrbeli Isaac Palma, Okrogli Muzikanti in Ansambel Krjavelj.

Na koncertni oder bodo med drugimi stopili: Isaac Palma, Luka Basi, Manca Špik, Okrogli muzikanti, Victory, Ansambel Smeh, Tanja Žagar, Ljubavnici

Vseslovenski sejem je vsesplošni sejem in pokriva širok spekter dejavnosti, med katerimi so kmetijstvo, mehanizacija, domača obrt, motociklizem, kolesarstvo, vse za dom in šport, vse za poroko, obrt, gradbeništvo, avtomobilizem, turizem, predstavitev občin, društva, trgovina, prosti čas in druge.

V želji po čim večji udeležbi so organizatorji sejma obiskovalcem v soboto zagotovili tudi 30-odstotni popust na prevoz z vlakom iz Ljubljane ali Novega mesta (do postaje Radohova vas – do sejma pa je organiziran brezplačen avtobusni prevoz).

Bogat program obljubljajo tudi za najmlajše, saj velik del sejemskih površin zasedajo igrala, organizirana pa bo tudi animacija z izkušenimi animatorji. Najmlajši bodo lahko izdelovali zapestnice in verižice, se udeležili risalnih delavnic, spoznali pravega viteza ter preizkusili viteško opremo, spoznali bodo lokostrelko Barbro Pio Križe in se bojevali v bitki Urbani Gladiator – Mavrični Bojevniki. Za obilo smeha bosta zadolženi cirkuška predstava in poslikave obrazov, malčkom pa bodo na voljo tudi vožnje z avtomobilčki, spoznavanje veščin preživetja v naravi in še mnogo drugih aktivnosti.

J. A., foto: J. A., Vseslovenski sejem