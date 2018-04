Zaradi psa na cesti kolesar in mopedist v bolnici; brata pomirili šele na policiji

16.4.2018 | 14:45

Foto: arhiv DL

V petek okoli 16.30 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na lokalni cesti med Dobravo pri Škocjanu in Zameškem. Opravili so ogled in po prvih ugotovitvah ter zbranih obvestilih sta voznik mopeda in kolesar vozila proti kraju Zameško. V Dobravi pri Škocjanu naj bi oba trčila v psa, ki je nenadoma stekel čez cesto. 20-letnega kolesarja in 44-letnega voznika mopeda so reševalci odpeljali v bolnišnico, po prvih informacijah sta huje poškodovana. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.

Grozil, da jo bo ubil

Črnomaljski policisti so bili v petek zvečer obveščeni o nasilju v družini. 45-letni moški je izvajal fizično in psihično nasilje nad ženo ter ji grozil, da jo bo ubil. Žrtev je z otroki uspela pobegniti in poiskati pomoč. Policisti so nasilnežu, ki je bil z vozilom udeležen v prometu, zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,58 miligrama alkohola, zato so mu odvzeli prostost in ga pridržali. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Izrekli so mu ukrep prepovedi približevanja žrtvam, o izrečenem ukrepu obvestili pristojne institucije in ga ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Žagal bo

V Velikem Lipju je nekdo v noči na soboto iz odklenjene garaže ukradel dve motorni žagi in okoli 20 litrov goriva.

Kje se pušča torbico?

Na parkirnem prostoru na Zobčevi ulici v Novem mestu je v soboto zvečer nekdo skozi odprto okno segel v osebni avtomobil in iz torbice, ki je bila na sedežu, vzel denarnico z dokumenti, bančnimi karticami in denarjem.

Izginil denar

V noči na nedeljo je na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu nekdo vlomil v poslovne prostore in odtujil okoli 200 evrov.

Pretepala sta se brata

Novomeške policiste so v soboto zvečer poklicali na pomoč iz okolice Novega mesta, kjer naj bi se v stanovanjski hiši pretepala brata. Kršitelja, ki sta bila oba pod vplivom alkohola, se tudi po prihodu policistov nista pomirila in sta nadaljevala s kršitvami, zato so jima odvzeli prostost in ju odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so jima izdali plačilni nalog.

Nadlegoval mimoidoče

V nedeljo popoldne so bili krški policisti obveščeni, da na Aškerčevi ulici v Krškem moški krši javni redi in mir ter nadleguje mimoidoče. 29-letni kršitelj ni upošteval ukazov policistov in je nadaljeval s kršitvami, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.

Ukraden je bil

Na Mejni prehod za mednarodni cestni promet Obrežje je v soboto na izstop iz Slovenije z avtomobilom Citroen DS3 pripeljal 29-letni voznik iz Srbije. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila. Med postopkom so ugotovili, da so identifikacijske oznake prenarejene, avtomobil pa je bil dan prej ukraden v Italiji. 29-letnemu osumljencu so odvzeli prostost, ga pridržali in zasegli ukraden avtomobil. O ugotovitvah so seznanili pristojno tožilstvo.

27 ilegalcev so prijeli

Od petka do danes so policisti med opravljanjem nalog na območju Bele krajine izsledili in prijeli 27 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo, med njimi 13 državljanov Alžirije, osem državljanov Maroka, tri državljane Sirije, dva državljana Egipta in državljana Pakistana. Tujci so zaprosili za mednarodno zaščito in so bili po zaključenih postopkih odpeljani v azilni dom.

Tovornjakar neprekinjeno vozil 21 ur! Drago bo plačal

Novomeški prometniki so v soboto popoldne med kontrolo prometa na avtocesti pri Obrežju ustavili voznika tovornega vozila s priklopnikom iz Hrvaške. Med postopkom so ugotovili, da je voznik prekoračil dovoljeni čas vožnje in v tem času ni imel predpisanih odmorov ter počitkov. Voznik je začel z vožnjo ob 4. uri ter vozil brez odmora in počitka kar 21 ur, do naslednjega dne do 1. ure. Nezakonito in nevarno ravnanje je skušal prikriti na način, da je za obdobje 24 ur uporabil dva tahografska litstiča. Policisti so vozniku izrekli globo v višini 1.190 evrov in 3.570 evrov za pravno osebo, za katero je opravljal vožnjo.

Adijo fiesta!

Med kontrolo prometa v okolici Trebnjega so policisti v soboto popoldne ustavili voznika avtomobila Ford fiesta. Ugotovili so, da 20-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil Vozilo so zasegli, mu izdali plačilni nalog in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Močno pijan

Krški policisti so na Senovem sinoči zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus 25-letnemu vozniku avtomobila. Kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 1,07 miligrama alkohola. Avtomobil so zasegli, mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Komaj se je držal na mopedu

Policisti PP Šentjernej so sinoči ustavili 52-letnega voznika mopeda, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,47 miligrama alkohola. Moped so zasegli in kršitelju izdali plačilni nalog.

J. A.