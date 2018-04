1100 prostovoljcev, 120 litrov darovane krvi, 4 tone potrebščin…

16.4.2018 | 15:45

Urejanje zbranih oblačil (Foto: Krka)

Na sprehodu v domu starejših občanov

Novo mesto - Tudi letos so Krkini sodelavci v Krkinem tednu humanosti in prostovoljstva, ki so ga organizirali že sedmo leto zapored, pomagali ljudem v stiski ter krepili vrednote prostovoljstva, humanosti in medsebojne pomoči po vsej Sloveniji pa tudi širše, so sporočili iz novomeške družbe. Vsako leto se jim v akciji pridruži tudi vse več sodelavcev iz podjetij in predstavništev v tujini.

Pod sloganom »Tudi dobrodelnost je del nas« se je med 9. in 14. aprilom dobrodelnih dejavnosti udeležilo 1100 sodelavcev prostovoljcev. »V tednu dni smo darovali 120 litrov krvi, zbrali skoraj 4 tone potrebščin in 350 kilogramov hrane za male živali. Družili smo se s stanovalci 31 domov za starejše ter varovanci in učenci 10 varstveno-delovnih centrov, šol s prilagojenimi programi ter nekaterih drugih zavodov in ustanov po vsej Sloveniji. Pomagali smo tudi pri urejanju okolice v ljubljanskem živalskem vrtu,« so povzeli.

Teden so sklenili v soboto z dnevom odprtih vrat za slušatelje Univerze za tretje življenjsko obdobje ter za zaposlene v humanitarnih ustanovah, domovih starejših in drugih zavodih, s katerimi sodelujejo v njihovi akciji. Tako so na Krkini osrednji proizvodni lokaciji v Ločni v Novem mestu gostili 2000 obiskovalcev.

V priponki podrobnejše poročilo o Krkinem tednu humanitarnosti.

M. Ž., Foto: Krka

