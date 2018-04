Gradnja novega vrtca pred vrati

16.4.2018 | 18:20

Župan Franc Škufca in direktor podjetja GPI Tehnika Drago Muhič sta danes dopoldan podpisala pogodbo za gradnjo novega vrtca. (Foto: Občina Žužemberk)

Energetsko varčen vrtec bo imel devet oddelkov in bo zgrajen v dveh nadstropjih. (Foto: Občina Žužemberk)

Žužemberk - Žužemberški župan Franc Škufca je dopoldan z izbranim izvajalcem GPI Tehnika podpisal pogodbo za gradnjo novega vrtca. A če so na občini še na začetku leta računali, da ga bodo postavili za okoli 2,5 milijona evrov, bo, kot vse kaže, naložba dražja za skoraj milijon evrov.

Da bo dražji od prvotnih predvidevanj, se je pokazalo že na februarski seji občinskega sveta, na kateri so svetniki potrdili investicijski plan novega 9-oddelčnega vrtca, ki je bil takrat ocenjen na nekaj več kot tri milijone evrov. A na zadnji seji pred dvema tednoma so imeli svetniki na mizi predlog rebalansa letošnjega proračuna, v katerem pa je zanj predvidenih okoli 3,5 milijona evrov. Na vprašanje, zakaj takšna podražitev, župan pojasnjuje, da so na razpisu za izbiro izvajalca gradbenih del pričakovali nižjo ceno glede na ocenjeno vrednost projekta, a so se po njegovih besedah zaradi ugodnih razmer v gradbeništvu cene gradenj zvišale za najmanj 25 odstotkov. »Gospodarska rast je velika, gradbena podjetja imajo dovolj dela in zato so tudi cene temu primerne. Na razpis se je prijavilo šest ponudnikov, izbrali pa smo najugodnejšega,« poudarja Škufca.

Gradnja vrtca bo po podatkih občine brez DDV-ja znašala nekaj manj kot dva milijona evrov, kar z DDV-jem pomeni okoli 2,44 milijona evrov, občina pa bo objavila še razpis za izbiro izvajalca, ki bo poskrbel za notranjo opremo. Ta je ocenjena na okoli 700.000 evrov, pravi župan, ki pa pričakuje, da bo cena na koncu najverjetneje nekoliko višja. »Pri sami gradnji bomo sicer videli, ali se bo dalo kaj privarčevati,« še dodaja Škufca.

Gradnja predraga?

Glede na številne naložbe, ki so v teku, se občani sprašujejo, kako ga bo občina zgradila. Po investicijskem planu načrtujejo okoli 615.000 evrov dobiti od Eko sklada, 635.000 evrov od države, preostalo pa bodo pokrili z najemom kredita. A občina od Eko sklada kot tudi od šolskega ministrstva še nima zagotovljenih nepovratnih sredstev. »Vlogo občine smo prejeli 3. marca. Rok za izdajo odločbe pa je predvidoma 90 dni od prispetja popolne vloge, ki se obravnavajo po vrstnem redu prispetja. Ko bo izdana odločba, bo znana tudi natančna višina spodbude,« so sporočili z Eko sklada. Z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pa so za naš časopis pojasnili, da je sofinanciranje občinskih investicij v vrtce možno le na podlagi izbora projektov na razpisu ministrstva. Na vprašanje, ali ministrstvo v kratkem pripravlja kakšen razpis za gradnjo vrtca, na katerega bi se lahko žužemberška občina prijavila, pa odgovarjajo, da ga niso objavili in ga tudi ne pripravljajo.

Na zadnji seji občinskega sveta so nekateri svetniki tudi dejali, da se jim zdi naložba, ki jo občina sicer nujno potrebuje, predraga. Preverili smo, koliko je gradnja novega vrtca stala nekatere druge občine. Primerjave je težko delati, saj vsi vrtci niso zgrajeni enako, a vseeno navajamo nekaj podatkov. V Šentjerneju gradijo 18-oddelčni vrtec, pogodbena vrednost investicije znaša 3,7 milijona evrov, v Novem mestu so za gradnjo 6-oddelčnega vrtca poleg Osnovne šole Bršljin odšteli dober milijon, občino Krško je 6-oddelčni vrtec v Brestanici stal 1,95 milijona evrov, medtem ko je v Trebnjem gradnja 14-oddelčnega vrtca pred leti znašala 4,28 milijona evrov, nov 20-oddelčni vrtec so pred leti postavili tudi v brežiški občini, naložbena vrednost pa je bila 5,7 milijona evrov.

Dovoljenje na podlagi izjeme

Na občinskem svetu so bili podani tudi pomisleki glede primernosti lokacije. Prvič naj bi bilo premalo zelenih igralnih površin za otroke, drugič pa mnoge skrbi, kako bo s parkiranjem, kajti poleg je tudi zdravstveni dom in velikokrat se zgodi, da je tam premalo parkirnih mest. Nekateri svetniki so se zato spraševali, kako je lahko Upravna enota Novo mesto lani oktobra izdala gradbeno dovoljenje. »Iz projektne dokumentacije, ki je bila podlaga za izdajo gradbenega dovoljena, je razvidno, da zunanje igralne površine na lokaciji vrtca ne zagotavljajo najmanj 15 m2 površine na otroka, da pa so v neposredni bližini vrtca primerne površine za igro otrok, in sicer ob Osnovni šoli Žužemberk, in do njih vodi varna pot. Skladno z 8. členom Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ki takšno izjemo dopušča, je presojo glede varne peš poti podal Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Žužemberk,« pojasnjuje načelnica Mateja Sotler Štor. V postopku izdaje gradbenega dovoljenja so na novomeški upravni enoti preverili tudi, ali bo za potrebe novega vrtca zagotovljeno zadostno število parkirnih mest. »Iz projektne dokumentacije je razvidno, da bo za potrebe vrtca zagotovljenih 18 parkirnih mest, od tega 8 na gradbeni enoti vrtca, 10 pa na bližnjem javnem parkirišču zdravstvenega doma, kar je skladno s prostorskim aktom Občine Žužemberk, ki v primeru utesnjenosti lokacije stavbe, kot je to v obravnavanem primeru, dopušča tudi souporabo javnih parkirnih mest s soglasjem občine, kar je bilo v konkretnem primeru pridobljeno.«

Župan Franc Škufca je dejal, da so sicer razmišljali, da bi vrtec postavili na drugi lokaciji, in sicer na območju stanovanjske cone Klek, a so se zaradi državne ceste, ki pelje mimo, raje odločili, da porušijo starega in zgradijo novega. Promet v tem delu Jurčičeve ulice nameravajo umiriti tudi s hitrostnimi ovirami in prometnimi znaki.

Ob podpisu pogodbe je župan dejal, da gre za enega najpomembnejših projektov v občini, saj bodo z nizko energetskim objektom zagotovili nadstandardne pogoje za varstvo otrok. Z devet-oddelčnim vrtcem bodo ne le omilili, ampak tudi dolgoročno rešili potrebe glede predšolskega varstva v naši občini, so sporočili z občine.

R. N.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 16m nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Darko Pucelj Kot občinski svetnik se popolnoma strinjam, da je gradnja novega vrtca v Žužemberku nujno potrebna. Ne morem pa se strinjati z dejstvom, da bo gradnja vrtca občutno predraga, da se še danes ob podpisu pogodbe ne ve točno, koliko nas bo ta dejansko stala, da lokacija ne zagotavlja dovolj zunanjih igralnih površin za otroke in da bo pri vrtcu premalo parkirnih prostorov. Očitno prav nikogar ne skrbi, ker občina v proračunu še vedno nima zagotovljenih potrebnih 3.500.000 evrov, kolikor naj bi stala gradnja vrtca. Ne samo za vrtec. Prav tako Občina Žužemberk v svojem proračunu za leto 2019 nima zagotovljenih 3.036.000 evrov, da bi do konca leta 2018 zaključila z deli na projektu suhokranjskega vodovoda in do 30. 9. 2019, zanj plačala vsa opravljena dela, kot to določa pogodba. Bo zaradi gradnje vrtca ogrožen zaključek gradnje vodovoda in ali nam morda celo grozi vračilo evropskih sredstev, kot v primeru nepravilnosti pri gradnji optičnega širokopasovnega omrežja, zaradi katerih bi morale občine partnerice v projektu, med njimi tudi Občina Žužemberk, v evropski proračun vrniti več kot 2.000.0000 evrov? Dejstvo je, da Občina Žužemberk za gradnjo vrtca in dokončanje vodovoda še vedno nima zagotovljenih cca. 6.500.000 evrov in na to sem na zadnji seji občinskega sveta v mesecu marcu, opozoril tako svetnike kot župana. Vrtec se bo gradil za ne vem koliko naslednjih generacij otrok, njihova usoda pa žal sovpada z lokalnimi volitvami v letu 2018, ko se bo namesto s strani države preloženega projekta obvoznice in predora v Žužemberku, gradil nov vrtec. Stroki, zainteresirani javnosti in staršem otrok, ni bila dana možnost razpravljati in sodelovati glede prednostih in slabostih gradnje novega vrtca na obstoječi lokaciji in iskanju možnih drugih, primernejših. Od župana in občinske uprave pa bi po podpisu pogodbe pričakoval, da bi mi kot občinskemu svetniku končno pokazali vsaj načrte za vrtec. Darko Pucelj, občinski svetnik. Preglej samo prijavljene komentatorje