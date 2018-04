Zapeljal v jarek

16.4.2018 | 18:50

Novo mesto - Danes ob 7.47 je v Dolenji Nemški vasi voznik osebnega vozila zapeljal v obcestni jarek in se prevrnil na bok. Poškodovanega voznika so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Trebnje in ga prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, pomagali reševalcem ter očistili cestišče.

Ob 9.58 je helikopter Slovenske vojske v spremstvu medicinske ekipe UKC Ljubljana prepeljal inkubator z novorojenčkom iz Splošne bolnišnice Novo mesto v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Ob 15.46 so gasilci PGD Šmarjeta v Koglem s tehnični posegom odprli garažna vrata stanovanjske hiše in omogočili vstop policistom.