Premajhna Deteljica: manjka predvsem večnamenski prostor

17.4.2018 | 16:45

Deteljica gostuje v stavbi iz leta 1907, občina pa namerava v dveh letih zgraditi prizidek. (Foto: P. K., arhiv DL)

Mirna - Podobno kot v preostalih občinah tudi v mirnski ta čas potekajo vpisi otrok v tamkajšnji vrtec Deteljica, ki deluje v sklopu osnovne šole Mirna. Gre za 7-oddelčni vrtec, ki pa že sedaj poka po šivih in nima vseh prostorov, ki jih zahtevajo standardi in normativi. Na občini že nekaj časa iščejo rešitev, v najboljšem primeru pa bi prostorsko stisko rešili v prihodnjih dveh letih.

»Manjka nam predvsem večnamenski prostor. Problem sedaj rešujemo tako, da otroci prihajajo v manjšo šolsko telovadnico, kjer imajo lahko gibalne urice in podobno, mi pa poskrbimo, da je vsaka skupina tam vsaj dve uri na teden,« je pripoved začela ravnateljica Anica Marinčič. Zaradi navedenega imajo težave tudi pri izvajanju dodatnih programov, za katere starši tudi kaj plačajo, kot so denimo plesne urice in podobno.

Njihova Deteljica ima v aktualnem šolskem letu 124 otrok, ki so razporejeni v sedmih oddelkih. »A en oddelek vrtca je že sedaj v prostorih šole,« nadaljuje ravnateljica, ki se veseli, da občina pripravlja projekt širitve. Ali so zaradi prostorske stiske do sedaj bili primorani odklanjati vpise otrok, je zaradi medletnih vpisov težko potrditi. »Lani smo sprejeli vse otroke iz naše občine. A imeli smo prošnje tudi od drugod, bilo jih je vsaj deset. Nekateri so si kasneje premislili oz. vpisali otroke drugam, nekaj pa je bilo tudi medletnih vpisov.« Večjo težavo Marinčičeva pričakuje letošnjo jesen: »Kaže, da bomo lahko sprejeli zelo malo otrok prvega starostnega obdobja, saj bo šlo le okoli 17 naših otrok naprej v šolo.«

Stavba, v kateri danes deluje šest oddelkov Deteljice, sploh ni bila namensko grajena za potrebe vrtca, saj je še iz leta 1907. Sprva je v njej potekal osnovnošolski pouk, kasneje program za otroke s posebnimi potrebami, od leta 1969 pa je v njej organizirano varstvo za predšolske otroke, so razmere na Mirni opisali v tamkajšnji občinski upravi.

Direktorica Tanja Šinkovec je za Dolenjski list povedala, da je občina pred dvema letoma naročila študijo skladnosti omenjenega objekta s pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. »Študija je pokazala možne rešitve zagotavljanja skladnosti z navedenim pravilnikom. V lanskem letu je pravilnik še dodatno opredelil velikosti igralnic, kar je vplivalo tudi na prvotno načrtovano umestitev prizidka k vrtcu,« je dodala sogovornica in nadaljevala, da je zaradi tega mirnska občina lani naročila novo idejno zasnovo z ustrezno umestitvijo v prostor, in predvsem zagotavljanjem delovanja vseh sedmih oddelkov na eni lokaciji, z možnostjo delovanja še dodatnega oddelka, dopolnitvijo z večnamenskim prostorom v vrtcu, ki ga sedaj ni, ustrezno rešitvijo dostopa in parkiranja, dvigalom v stavbo, prostorom za strokovne delavce itn.

In kdaj bi se lahko mirnski malčki veselili te širitve? »V letošnjem letu nameravamo na podlagi izdelane idejne zasnove pridobiti gradbeno dovoljenje in projekt za izvedbo del. V prihodnjih dveh letih pa želimo načrtovano realizirati.« Projekt gradnje prizidka je gotovo zelo pomemben za takšen kraj, ki pa prinaša tudi večjo finančno obremenitev za proračun. »Računamo, da bo gradnja stala okrog 800.000 evrov, pri čemer bo končno finančno ovrednotenje znano po izpeljanem javnem naročilu. Upamo tudi na možnost črpanja državnih sredstev, sicer pa investicijo izpeljati tudi s pomočjo zadolžitve,« je še zaključila Šinkovčeva.

M. Martinović