Dnevi kosilne tehnike v Tabakumu

17.4.2018 | 09:25

Foto: B. B., arhiv DL

Novo mesto - Novomeška družba Tabakum bo v petek in soboto v bližini sedeža podjetja na Podbevškovi ulici organizirala druge DEMO dneve, na katerih bodo predstavili delovanje kosilnic in kosilnih traktorjev.

Na dnevih kosilne tehnike bodo predstavili nekatere novosti na svetovnem trgu. Med njimi patentirano vrtno kosilnico z integriranim drobilcem vej (do premera 3,5cm) novozelandskega proizvajalca Masport, švedska Husquarna se bo med drugim predstavila s prenovljeno linijo robotskih kosilnic, italijanski proizvajalec Marina Systems z robustno vrtno kosilnico mulčar s 4-kolesnim pogonom, specialist za kosilnice za zahtevne terene - Orec iz Japonske - pa podaljšan model kosilnega traktorja za košnjo brežin in visoke trave. Slovenski proizvajalec cepilnikov za drva Robust bo prikazal delovanje svojih cepilnikov, Tabakum, ki se ponaša tudi s 40-letno tradicijo na področju akumulatorjev, pa bo obiskovalcem omogočili tudi preizkus baterijskih vrtnih ročnih orodij.

V petek med 10. in 12. uro bodo organizirali tudi tekmovanje v cepljenju drv, kjer se bodo predhodno prijavljeni tekmovalci lahko pomerili z boksarsko legendo Dejanom Zavcem. Demonstracije kosilne tehnike bodo še v petek od 15. do 17. ure ter v soboto med 10. in 12. uro.

B. B.