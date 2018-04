Čistili so šmarješko dolino

17.4.2018 | 10:45

Zbrani občani pri Prinovcu, preden so se lotili čiščenja Šmarjeških Toplic.

Šmarješke toplice - Ekološko in turistično društvo Šmarješke Toplice je konec tedna v sodelovanju z ostalimi društvi, OŠ Šmarjeta in Termami Krka organiziralo spomladansko očiščevalno akcijo z naslovom Očistimo Šmarješke Toplice.

Tudi otrok ni manjkalo.

Akcija, na katero so pozvali vse občane, da prispevajo k urejenosti kraja, se je pričela ob 9. uri. Na zbirnih mestih po posameznih vaseh v občini so udeleženci - sodelovalo je okrog petdeset - prejeli vrečke in rokavice in se lotili dela. Kot pravi Katarina Gunde iz občinske uprave, še ni znano, koliko odpadkov in smeti so nabrali.

Po končani akciji je bilo za pridne sodelujoče poskrbljeno s toplo malico v Športnem parku Šmarješke Toplice.

Čiščenje je potekalo tudi v Šmarjeških Toplicah, od koder so fotografije. Več kot dvajset občanov se je zbralo pri Prinovcu, počistili so center toplic in okolico.

L. Markelj, foto: Metoda Turk

