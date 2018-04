Streli zanetili požara; neurja zalivala kleti in ceste

17.4.2018 | 06:50

Ilustrativna fotografija (Foto: I. V.)

Sinoči ob 21.29 uri je v naselju Zagrad, občina Škocjan, zaradi udara strele zagorel gospodarski objekt velikosti okoli 20x5 metrov. Strela je poškodovala del ostrešja in zanetila požar shranjene slame. Gasilci PGD Škocjan, Zagrad, Dole in domači so pogasili ogenj in iz objekta odstranili uničeno slamo. Aktivirana so bila tudi gasilci iz PGD Grmovlje,Tomažja vas, Bučka in Dobrava, vendar njihova pomoč ni bila potrebna.

Ob 18.44 je v naselju Mala Račna, občina Grosuplje, v bivalnem vikendu zaradi udara strele zagorela električna omarica. Gasilci PGD Grosuplje, Šmarje Sap, Račna in Čušperk so požar pogasili, pregledali in prezračili objekt.

Težave z meteorno vodo

Ob 18.14 je v ulici Stara cesta v Straži meteorna voda zalila dve garaži površine 24 kvadratnih metrov. Gasilci PGD Vavta vas so izčrpali dva kubična metra vode in počistili prostore. Meteorna voda je zalila tudi dvorišče sosednje hiše. Gasilci PGD Vavta vas so očistili nanos blata in peska.

Ob 19.35 so v naseljih Loka pri Zidanem Mostu in Račica, občina Sevnica, gasilci PGD Loka pri Zidanem Mostu prečrpali meteorno vodo iz štirih stanovanjskih objektov, očistili propuste na cestah Račica–Radež in Loka pri Zidanem Mostu–Žirovnica ter očistili cestišče v Račici.

Ob 22.16 so v naselju Arnovo selo, občina Brežice, gasilci PGD Spodnja Pohanca s cestišča prečrpali okoli 300 kubičnih metrov meteorne vode, očistili odtočne jaške ter zavarovali cestišče.

Ob 22.57 so v Selcah pri Leskovcu, občina Krško, gasilci PGE Krško in PGD Leskovec iz stanovanjskega objekta prečrpali večjo količino meteorne vode.

Ob 16.53 je v Šalki vasi, občina Kočevje, zaradi zamašenih žlebov meteorna voda s strehe zalivala prostore v stanovanjski hiši. Gasilci PGD Šalka vas so žlebove očistili in omogočili normalno odtekanje vode.

Rešili ptico iz vagona

Ob 19.31 so na železniški postaji v Brestanici, občina Krško, gasilci PGE Krško rešili ujeto ptico iz tovornega vagona in jo predali v oskrbo društvu za za zaščito živali Krško.

Gorela lesena lopa in drevo

Ob 18.25 so v Dolenjem Suhadolu, občina Novo mesto, opazili požar v naravnem okolju. Gasilci PGD Brusnice so na kraju ugotovili, da je zgorela lesena lopa velikosti 3x4 metre, ogenj so dokončno pogasili. O dogodku so obveščeni policisti PU Novo mesto.

Ob 20.36 je ob cesti pred naseljem Trebnji vrh, občina Semič, gorelo drevo. Gasilci PGD Kot-Brezje so pogasili goreče drevo.

Danes breze elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRASINC, izvod Prilozje, KZ;

- od 10.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROL SEMIČ, izvod Stanovanja Bezek;

- od 15.00 do 17.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAJLAND;

- od 17.00 do 20.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP METLIKA.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. VAS PRI ČRNOMLJU, TP ČUDNO SELO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRČA, TP VRBOVCE, TP SONČNIKI, TP VEL. BAN, TP RŽIŠČE, TP VODENICE;

- od 8.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREŠNIKI;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJA VAS.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 13.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS1.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 11.00 do 15.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROGOVILA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območju TP Podgračeno med 8:00 in 11:00 uro.