Pri salamah slavili Janez Lenart, Jože Pavlin in Tjaša Ponikvar

17.4.2018 | 08:00

Zmagovalci v tekmovalnih salamah s pokroviteljem.

Gorenji Maharovec - Konec tedna je v Gostilni pri Slavcu v organizaciji salamarske sekcije Turističnega društva Zvon Gradišče potekala že 12. salamijada doline šentjernejske.

Najboljši v špehovkah.

Ocenjevalna komisija, ki so jo sestavljali Franc Luzar kot predsednik ter člani Janez Kovač, Drago Košak, Milan Vrščaj, Andrej Košak in Rok Kotar je ocenila 59 vzorcev domačih salam in 13 vzorcev špehovk. Komisija je bila nad kakovostjo salam, zlasti vinogradniških, več kot zadovoljna.

In kdo so bili najboljši?

Najboljši med vinogradniškimi salamami.

Med elitnimi oz. tekmovalnimi salamami je najvišje priznanje prejel Janez Lenart iz Tomažje vasi pri Škocjanu, za drugo mesto Jože Fabjan iz Dolenjega Gradišča, za tretje pa Jože Petkovšek iz Leskovca pri Krškem.

V kategoriji špehovk je zmagal Jože Pavlin iz Družinske vasi, drugo mesto je zasedla Kmetija Škrbina z Vinice pri Šmarjeti, tretje mesto pa Milan Janežič iz Škocjana. V kategoriji vinogradniških salam, torej takih kmečkih, ki so jih delali včasih skoraj pri vsaki hiši in so jih imeli za malico pri raznih delih na kmetih, je zmagala Tjaša Ponikvar, druga je bila Anica Škedelj in tretji Slavko Ponikvar, vsi trije iz Dolenjega Gradišča. Vsi našteti so prejeli lepe nagrade in priznanja.

Zbrane je v imenu gostiteljev nagovoril mentor gradiške salamarske sekcije Jože Fabjan, pa tudi predsednik TD Zvon Gradišče Dejan Rangus in šentjernejski župan Radko Luzar. Salamijado, kjer ni manjkalo domače glasbe, je popestril tudi ljudski pesnik Jože Grgovič.

VELIKANKA JE BILA TEŽKA 5,44 KG

Salamo velikanko je bilo treba dati na pol.

Gradiški salamarji so tokrat poskrbeli, da se na prireditvi obiskovalci še zdaleč niso dolgočasili. Kot je že običajno, so ugibali težo petelinje salame velikanke, ki je v dolžino merila kar tri metre. In koliko je tehtala? Zbrani so se preizkusili v stavah in ugibali. Pravi teži 5,44 kilogramov sta se najbolj uspela približati Erika Vrtačič s Pristavice in Janez Hudoklin iz Gorenjega Gradišča. Tako ni preostalo drugega, kot da so salamo velikanko, ki je predstavljala nagrado, prerezali na pol in oba sta bila zadovoljna.

Salamarska sekcija TD Zvon Gradišče se zahvaljuje vsem, ki so sodelovali na ocenjevanju, ter vsem sponzorjem in že zdaj vabi na 13. salamijado doline šentjernejske.

L. Markelj, foto: Anita Petrič

