Petnajsti koncert Bučenskih ramplačev in razstava potic

17.4.2018 | 15:00

Bučenski ramplači, zaščitni znak Bučke.

Bučka - Vokalno instrumentalna skupina Bučenski ramplači je konec tedna povabila na že 15. letni koncert v tamkajšnji kulturni dom, na katerem so imeli rekorden obisk.

Maroltove znake je podelila Klavdija Kotar.

Sestava skupine se je sicer v teh letih že malo spremenila, a glavnina ostaja ista. Možakarji že od vsega začetka igrajo na kmečka orodja, kot so grablje, kosa in perivnik, dopolnjujejo jih še izvirni inštrumenti, kakršni so lončeni bas, kanta bas, glavnik, pa seveda harmonika. Zraven tudi pojejo. Tako je bilo tudi v soboto, ko je vodja novomeške območne izpostave Sklada RS za kulturne dejavnosti Klavdija Kotar trem članom - Slavku Pungeršiču, Milanu Hočevarju in Ignacu Marjetiču - podelila Maroltova priznanja, Jože Lekše pa je prejel srebrno. Škocjanski župan Jože Kapler je ramplačem izročil občinsko priznanje, priznanje so prejeli tudi od KD Bučka in predsednice Ljube Hočevar.

Rekorden obisk koncerta, okrog 300 obiskovalcev v dvorani in zunaj.

Bučenski ramplači so se na koncertu spomnili dveh nedavno preminulih članov, Rudija Pungeršiča in Ervina Liberška, s katerima so dolgo skupaj igrali in preživeli veliko lepega. Posvetili so jima posebno pesem Prijateljema v spomin.

Gostje iz Slovaške.

Triurni koncert, ki ga je humorno povezoval Darko Povše, so popestrili gostje: ljudski pevci iz Boštanja, Mirnopeški harmonikarji, skupina Kar bo pa bo iz Radelj ob Dravi, sestri Jelenič in slovaška glasbeno-folklorna skupina.

POTICE VSEH VRST

Društvo podeželskih žensk Bučka s predsednico Vido Gros na čelu je kot običajno pripravilo že 15. tematsko razstavo, tokrat potic, saj z ramplači sodeluje že od samega začetka.

Dišale so potice najrazličnejših vrst.

Članice so pripravile slane in sladke potice. Slane so bile: potica s cvrtjem, s čemažem, česnova, čemaževa, ajdova z ocvirki… Sladke potice pa so razvajale z zanimivimi nadevi: orehovim, orehovim z rozinami, rozinovim, pehtranovim, pehtranovim s skuto. Ti nadevi so tudi predlog za potico, ki jo bodo zaščitili kot Slovenska potica. Ostali nadevi so bili še: medeni, korenčkov, kokosov, čokoladni, z bučnimi semeni, s pistacijami in marcipanom, smetanov z brusnicami, lešnikov, makov in s suhim sadjem.

Kot pravi Grosova, so razstavljene potice potem razrezale in ponudile vsem obiskovalcem koncerta, ki so bili navdušeni nad domačimi dobrotami. »Pri organizaciji dogodka je sodelovala večina članic društva, vsaka na svoj način, saj se zavedamo, da je potrebno mladim dati možnost, da pokažejo svoje talente. Zelo všeč nam je bila misel, ki pravi, da je življenje kot potica: pogosto zvito, bolj ali manj sladko, včasih tudi zasoljeno, z manjšo ali večjo luknjo,… da življenje je potica,« pravi Grosova.

L. Markelj, foto: Aleš Pungeršič

Galerija