Več kot 400 prostovoljcev

17.4.2018 | 12:30

Letošnja čistilna akcija je bila medgeneracijsko obarvana. (Foto: Komunala Brežice)

Pripadniki enot Vojašnice Jerneja Molana so izvedli čistilno akcijo na letališču Cerklje ob Krki in okolice ter odstranili okoli 2 toni različnih odpadkov. (Foto: Matej Petrič)

Dno reke Krke Krke so čistili člani potapljaškega društva Vidra iz Krškega. (Foto: Komunala Brežice)

Brežice - V nedavni čistilni akciji Očistimo občino Brežice, ki jo je organizirala Komunala Brežice, so prostovoljci vseh generacij iz krajevnih skupnosti in društev nabrali skupno kar 7 ton odpadkov, je sporočila vodja sektorja splošnih služb v Komunali Petra Grajžl.

»Izjemno zadovoljni smo z letošnjo udeležbo, ki je bila tudi medgeneracijsko obarvana. Poleg naših zaposlenih in njihovih družinskih članov, otrok, društva Šola zdravja Brežice in slovenske vojske, številnih krajevnih skupnosti in različnih društev, se je naši akciji že četrto leto pridružilo tudi potapljaško društvo Vidra iz Krškega, ki vsako leto očisti dno reke Krke. Veseli smo, da nam je bilo naklonjeno tudi vreme, ki je prispevalo svoj delež k rekordni udeležbi. Pri čiščenju je namreč sodelovalo več kot 400 ljudi,« je povedal direktor Komunale Aleksander Zupančič.

V Komunali Brežice s številnimi projekti občane in svoje zaposlene spodbujajo k skrbi za ohranjanje naravnih virov, s čimer se krepijo tudi vezi med podjetjem in okoljem. Eden takšnih projektov je tudi omenjena akcija Očistimo občino Brežice, ki so jo letos organizirali že četrtič.

