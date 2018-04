Bela krajina srčnih ljudi

17.4.2018 | 11:30

Nova celostna grafična podoba turistične destinacije Bela krajina (Vir: RIC Bela krajina)

Črnomelj - Turistična destinacija Bela krajina ima novo celostno grafično podobo in tržno zgodbo. Krovna turistična znamka s sloganom je Bela krajina srčnih ljudi, so sporočili iz RIC Bela krajina. Zmagovalno podobo in zgodbo natečaja, ki je bil objavljen 18. decembra lani, so ustvarili v Agenciji za razvoj in marketing v turizmu Nea Culpa.

Nov znak turistične destinacije Bela krajina, ki ga je komisija ocenila kot najboljšega med 33-imi prispelimi vlogami in 42-imi različnimi rešitvami, simbolizira kroženje štirih letnih časov narave in belokranjskega načina življenja, povezanega z naravnimi cikli.

»Rdeča barva logotipa na beli podlagi se navdihuje v tipični belokranjski noši in v značilnem belokranjskem gostoljubju ali srčnosti. Znak, simbolni del logotipa, pa zaznamuje kroženje narave in njenih obratov, ki so povezani tudi z belokranjskim mitološkim izročilom, hkrati pa spominja na tradicionalne motive na pisanicah, na belokranjsko kόlo ali na stilizirane lističe dreves in veje praproti,« so navedli v sporočilu za javnost.

Krovna znamka združuje in povezuje tudi RIC Bela krajina, TD Vigred Metlika in KC Semič, saj ponazarja štiri strani neba in štiri mikro destinacije Bele krajine - Črnomelj, Metliko, Semič in reko Kolpa. »Arhitekturo nove znamke poleg osrednjega znaka Bela krajina gradijo tudi iz njega izhajajoči podznaki ključnih turističnih produktov. Produkti so Belokranjska potepanja – v strategiji razvoja in trženja turistične destinacije Bela krajina 2018 - 2022 opredeljena kot Aktivna odkrivanja, Belokranjska doživetja – v strategiji opredeljena kot Avtentična doživetja in Belokranjska narava – v strategiji opredeljena kot Občutenje narave,« so med drugim razložili v RIC Bela krajina.

M. Ž.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 49m nazaj Oceni Vika Sam, da ni rdeca zvezda Preglej samo prijavljene komentatorje