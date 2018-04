Z lahkoto so jih okradli: Tudi vi puščate ključe v ključavnicah in odklenjena vrata?

17.4.2018 | 14:15

V noči na ponedeljek je v okolici Trebnjega nekdo iz garaže stanovanjske hiše ukradel tri motorne žage in kosilnico ter povzročil za okoli 1.500 evrov škode. Vrata garaže je odklenil kar s ključi, ki so bili v ključavnici.

Včeraj dopoldne je na Delavski ulici v Krškem nekdo izkoristil odsotnost oškodovanke in skozi vrata vstopil v hišo. Pregledal je prostore, vzel zlat nakit in denar. Lastnico je oškodoval za 400 evrov.

V kraju Dobrova na območju Krškega je popoldne neznanec izkoristil odsotnost oškodovanke, ki je opravljala dela na vrtu, in skozi odklenjena vrata vstopil v stanovanjsko hišo. Odnesel je torbico z dokumenti, bančno kartico in denarjem ter na ta način povzročil za 300 evrov škode.

V Velikem Lipovcu je med 6. in 17. uro nekdo skozi odprta balkonska vrata vstopil v stanovanjsko hišo, preiskal prostore in odtujil zlat nakit in denar. Povzročil je za 5.700 evrov škode.

Opozorilo policije

"V zadnjih dneh smo bili obveščeni o več primerih tatvin iz stanovanjskih hiš. Z ogledi krajev kaznivih dejanj in na podlagi zbranih obvestil je bilo ugotovljeno, da so storilci v večini primerov izkoristili krajšo odsotnost stanovalcev in skozi odklenjena ali odprta vrata vstopili v hiše ali druge objekte in odtujili predmete. Občanom svetujemo, da tudi v primeru krajše odsotnosti, ko gredo na primer na sprehod ali opravljajo dela na bližnjem vrtu, skrbno zapirajo okna in zaklepajo vrata stanovanjskih hiš. Ključe naj imajo pri sebi in jih ne puščajo na "skritih mestih" pod predpražnikom ali cvetličnim lončkom," svetuje Alenka Drenik s PU Novo mesto.

Na policiji ugotavljajo, da storilci v hiše vstopajo ali vlamljajo v času, ko so stanovalci odsotni, zato najverjetneje opazujejo njihovo gibanje in navade ter odsotnost izkoristijo za izvedbo kaznivega dejanja.

"Občanom svetujemo, da so pozorni na neznana vozila in sumljive osebe, ki se pojavljajo v njihovem okolju in bi si lahko ogledovali hiše ter se tako pripravljali na izvrševanje kaznivih dejanj. Podatke o sumljivih osebah in vozilih naj takoj sporočijo na interventno številko policije 113. Policisti se bodo odzvali in storili vse, da zagotovijo varnost in zaščitijo premoženje ljudi," dodaja Drenikova.

J. A.