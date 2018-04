Karierni sejem: stičišče podjetij in iskalcev zaposlitve

17.4.2018 | 13:15

Novo mesto - V četrtek, 19. aprila, bodo na novomeškem sejmu na svoj račun prišli vsi, ki iščejo ali ponujajo nove zaposlitvene priložnosti oziroma se šele odločajo o svoji karierni poti. Novomeški karierni sejem v sodelovanju z zaposlitvenim portalom MojeDelo.com pripravlja Karierni sejem MojeDelo.com. Na celodnevnem brezplačnem dogajanju se bo predstavilo več kot 20 razstavljavcev.

Program Kariernega sejma MojeDelo.com, ki ga bo mogoče obiskati med 10. in 18. uro, bo sestavljen iz predstavitve poklicev in podjetij (Dana, Hofer, Krka, Kolpa, Pošta Slovenije, Spar, Akrapovič in številnih drugih), ki iščejo nove sodelavce. Obiskovalci se bodo lahko s strokovnjaki pogovorili o iskanju zaposlitve, pristopih in željah za karierni razvoj ter pripravi na aktivno iskanje zaposlitve. Izvajala se bodo psihometrična testiranja in analize za obiskovalce ter aktualna predavanja o delovanju trga dela. Med drugim bo mogoče izvedeti, kje se skrivajo delovna mesta, ki ne bodo nikoli javno objavljena, kaj pomeni aktivno iskanje zaposlitve in katere metode iskanja zaposlitve se najbolj učinkovite za uspešno zaposlitev.

Zaposlitveni svetovalci obiskovalcem svetujejo, naj že vnaprej raziščejo podjetja, ki bodo sodelovala na sejmu in tam iskala tudi nove kadre. »Izberite tista, ki vas najbolj zanimajo, preberite si, s čim se ukvarjajo in katere profile zaposlujejo – ali iščejo kadre vašega ali sorodnega poklicnega profila. Ugotovite, kaj iščejo pri kandidatih in kaj je (glavni) razlog, da iščejo novega sodelavca,« pravijo in dodajajo, naj si ob tem pripravijo tudi svojo dokumentacijo, od življenjepisa in dokazil o formalnem izobraževanju do priporočil prejšnjih delodajalcev.

Sicer pa v podjetjih v največji meri potrebujejo strokovnjake s tehničnega področja. Druga ključna področja pa so elektronika, proizvodnja, prodaja… Pri iskanju kandidatov z redkimi znanji in veščinami podjetja sodelujejo s specializiranimi kadrovskimi agencijami.

Vljudno vabljeni.

Oglasno sporočilo