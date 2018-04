Trčili sta osebni vozili, na brežini Save topovska granato

17.4.2018 | 18:25

V Dolenjem Boštanju v občini Sevnica se je nekaj pred drugo uro popoldne zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi osebni vozili. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so odklopili akumulatorja na vozilih, nudili pomoč policiji pri usmerjanju prometa, preprečili iztek motornih tekočin in počistili cestišče z vpojnim sredstvom. Poškodovanih k sreči ni bilo.

Ob 15.43 je občanka na brežini reke Save v Rožnem v občini Krško našla topovsko granato, kalibra 100mm, italijanske izdelave, ostanek iz obdobja druge svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije sta nevarno najdbo odstranila in do uničenja shranila v ustrezno skladišče.

Prečrpali meteorno vodo iz šole

V Krmelju v občini Sevnica so nekaj pred osmo uro zjutraj gasilci PGD Krmelj in PGD Sevnica iz kletnih prostorov osnovne šole prečrpali približno tri kubične metre meteorne vode.

Odpravljali posledice neurja

Gasilci PGD Loka so danes imeli delo z odpravljanjem posledic včerajšnjega neurja. V Radežu so ob 11.45 s cestišča odstranili nanos zemljin in peska, ob 13.45 so prepuste očistili v Žirovnici, ob 17.25 pa še v Račici.

Onemogla oseba v hiši

V Trsteniku v občini Šentrupert so okoli 14. uri v stanovanjski hiši gasilci PGD Šentrupert našli onemoglo osebo. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so jo oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

M. Ž.