Pitne vode ne bo…

17.4.2018 | 19:15

Foto: Arhiv DL

Dolenjske Toplice, Sromlje - Komunala Novo mesto obvešča vse porabnike pitne vode na območju Makut, Dobindola, Gorenjih Sušic in Verduna v občini Dolenjske Toplice, da zaradi nujnih del na vodovodnem omrežju jutri, 18. aprila, ne bo pitne vode predvidoma od 8. do 14. ure. Med tem časom bo uporabnikom na voljo oskrba z avtocisterno.

Tudi Javno podjetje Komunala Brežice obvešča porabnike pitne vode iz naselij, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Sromlje, to so Sromlje, Silovec, Curnovec, Zgornja Pohanca, Oklukova gora in Volčje, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na ČP Močnik jutri motena dobava vode od 7. do predvidoma 15. ure.

M. Ž.