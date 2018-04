Iz Novega mesta v katerokoli novo mesto na svetu

18.4.2018 | 07:45

Zakaj in kako potovati?

Potovanja bogatijo človeka in mu dajo neprecenljive izkušnje, ki razširijo obzorja in zaradi katerih zna še bolj ceniti svoje življenje in ljudi, ki ga obdajajo. Vsako potovanje se začne s prvim korakom, od njega je odvisna celotna izkušnja poti, zato je pomembno, kam nas ta korak zanese.

Ni pomembno, ali ste avanturisti, ali raje potujete sami ali s skupino, ali raje obiščete svetovne prestolnice ali skrite kotičke sveta, vedno je dobro imeti ob sebi pravega in zanesljivega popotniškega partnerja z dodelanim itinerarjem in vsemi informacijami o destinaciji, kamor potujete. Ta partner je Kompasova poslovalnica v Novem mestu, vaš prvi korak na poti novih doživetji.

Sanjsko potovanje

20. aprila bomo za vas odprli novo poslovalnico Kompasa d. d. na Glavnem trgu 26 v Novem mestu. Poslovalnico smo sodobno opremili in predstavlja prodajno potovalno središče s celovito turistično ponudbo, prav tako pa bo ponujala odlične prodajne svetovalne storitve z individualnim pristopom.

Ob tej priložnosti smo za vas pripravili več ugodnosti. Poleg neverjetnih otvoritvenih cen in popustov na aranžmaje z zagotovljenimi odhodi (obetate si lahko kar do 40 odstotkov nižje cene), vas čaka tudi nagradna igra, v kateri lahko osvojite sanjsko potovanje na Islandijo za dve osebi!

Na potovanju nikoli zares sami

Nič hudega, če vas je strah neznanega. Mi potujemo z vami že od leta 1951, na letni ravni nam zaupa več kot 600.000 zadovoljnih potnikov, ki jih vsakič znova prepriča naša pestra ponudba počitnic in potovanj, jezikovnih šol v tujini, križarjenj. Dodana vrednost so pripadajoče storitve, kot na primer zavarovanja, letalske in ladijske vozovnice ter vstopnice za prireditve. Tudi v poslovalnici Kompas Novo mesto boste deležni celostne ponudbe, ki odlikuje našo razvejano mrežo poslovalnic Kompas in M holidays.

V petek nas obiščite in se pri naših sodelavcih pozanimajte, kako najhitreje do svojega sanjskega potovanja, zraven pa ne pozabite prinesti tudi izpolnjenega kupona za nagradno igro. Poslovalnica Kompas d. d. v Novem mestu bo za vas odprta vsak delavnik med 9.00 in 18.00 uro, ob sobotah pa od 9.00 do 12.00 ure.

Naj bo vaš prvi korak do sanjskega doživetja v novem mestu korak v Kompasovo poslovalnico v Novem mestu na Glavnem trgu 26!

Oglasno sporočilo