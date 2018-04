Za zobozdravstvo v Šentjerneju odlično poskrbljeno

18.4.2018 | 09:15

Stisk rok po rezanju traku: Samo Hudoklin in Alenka Simonič.

Šentjernej - Direktorica Zdravstvenega doma Novo mesto Alenka Simonič in direktor občinske uprave Občine Šentjernej Samo Hudoklin sta v šentjernejski zdravstveni postaji včeraj slovesno prerezala trak ob pomembnih pridobitvah - novo opremljeni in prenovljeni zobozdravstveni ambulanti. Obe se nahajata v 2. nadstropju stavbe. V prvi ambulanti, ki je namenjena zlasti odraslim, že od 1. aprila dela nov zobozdravnik Boris Povše, v drugi pa Tina Križnar Martinčič, ki ima na skrbi zlasti otroke in mladino.

V novi zobozdravstveni ambulanti Borisa Povšeta (drugi z desne). Nihče ni hotel sesti na zobozdravstveni stol...

Investicijo so plačali z lastnim denarjem, stala je okrog 80 tisoč evrov, je povedala Simoničeva. Dosedanjo zdravstveno ambulanto so prenovili z novim pohištvom in zobozdravstvenim stolom, novo ambulanto pa so v celoti opremili z novim pohištvom, sodobnim zobozdravstvenim instrumentarijem ter zobozdravstvenim stolom. Tako so dobro okrepili zobozdravstveno oskrbo v Šentjerneju, kjer je zdaj opredeljenih okrog pet tisoč pacientov, ravno toliko tudi pri splošnih zdravnikih.

Lepo urejena Zdravstvena postaja Šentjernej.

V šentjernejski zdravstveni postaji, ki so jo ustavili leta 1962, od leta 2006 pa deluje prenovljena, so po besedah Simoničeve vsa leta širili dejavnosti in skrbeli za razne izboljšave, saj je njihova vizija krepiti primarno zdravstveno varstvo. Prizadevajo si širiti osnovno, bazično diagnostiko, da lahko celostno poskrbijo za pacienta in da tudi tako pripomorejo k sistemskih ureditvi čakalnih dob, ki so predolge, je dejala Simoničeva.

V lepo urejeni zdravstveni postaji v Šentjerneju, ki je ena večjih v okviru novomeškega ZD, tako sedaj delujejo: dva zobozdravnika, trije zdravniki splošne oz. družinske medicine, pediatrinja, dvakrat tedensko diagnostični laboratorij, dve referenčni ambulanti in patronažna služba z dvema sestrama.

PROBLEM PEDIATRIJA

Tako Simoničeva kot Hudoklin sta v nagovorih poudarila tvorno sodelovanje zdravstvenega doma in občine, sicer napredka ne bi bilo. Se pa oba zavedata, da jih čaka še veliko dela na področju pediatrije, kjer je že leta problem z zagotavljanjem pediatra oz. z daljšimi odsotnostmi.

Izvrstno je zapela Tjaša Zirkelbach.

Tudi sedanja zdravnica je že dolgo na bolniškem dopustu, zato jo nadomeščajo kolegi iz novomeškega zdravstvenega doma, zdaj le enkrat na teden. Šentjernejčani s takim stanjem niso zadovoljni, Simoničeva je zagotovila, da bodo naredili vse, da se zadeve uredijo. A prav nobenega pediatra, ki konča specializacijo, ne morejo »prisiliti«, da bo delal v Šentjerneju in mnogi, ki so bili načrtovani za to delovno mesto, so odšli drugam. »Trudimo se, da bi nov, mlad strokoven kader ostal tu,« je dejala in še povedala, da je trenutno pri šentjernejski pediatrinji opredeljenih le okrog 500 otrok.

Nastop otrok je bil zelo prisrčen.

Direktorica ZD Novo mesto Alenka Simonič se je na prireditvi v Šentjerneju za dobro sodelovanje zahvalila vsem kolegom, koncesionarjem, Zavodu za zdravstveno zavarovanje RS in lokalni skupnosti. Na dan otvoritve so v zdravstveni postaji v Šentjerneju na delavnicah predstavili dejavnosti postaje: preventivo v zobozdravstvu in splošni medicini ter varno uporabo defibrilatorja in temeljnih postopkov oživljanja.

V kulturnem programu ob otvoritvi prenovljenih zobozdravstvenih ambulant so nastopili otroci iz bližnjega vrtca, recitatorja Ema Selak in Nejc Penca, ter odlična mlada pevka Tjaša Zirkelbach.

Besedilo in foto: L. Markelj

