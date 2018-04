Našli so ga v podvozju; skozi okno v hišo

18.4.2018 | 10:30

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Policisti Postaje mejne policije Dobova so med opravljanjem mejne kontrole tovornega vlaka, ki je iz Srbije pripeljal kolute pločevine in je bil namenjen v Italijo, na podvozju vlaka našli skritega državljana Libanona, ki se je skušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so predali hrvaškim varnostnim organom.

V naselju Zemelj na območju Metlike je v jutranjih urah nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalke in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za 100 evrov škode.

Brez vozniške in pijan, avto neregistriran

Metliški policisti so v minuli noči med kontrolo prometa na regionalni cesti pri Bušinji vasi ustavili voznika osebnega avtomobila Renault clio. Med postopkom so ugotovili, da 24-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,58 miligrama alkohola. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem sta bili nameščeni različni registrski tablici. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

J. A.