Lejla z Zrolanko druga na tekmovanju Popri

18.4.2018 | 15:00

Lejla Majkić, dijakinja novomeške ekonomske gimnazije (Foto: M. N.)

Nova Gorica - Letošnje 14. tekmovanje Popri, ki ga je Primorski tehnološki park (PTP) sklenil včeraj v Novi Gorici, je k sodelovanju privabilo 409 mladih iz 68 različnih izobraževalnih institucij iz vse Slovenije s 142 poslovnimi idejami. V kategoriji srednješolcev je drugo mesto osvojila Lejla Majkić, dijakinja 2. letnika novomeške ekonomske gimnazije s svojo poslovno idejo Zrolanka. S tem se ji odpira pot na tekmovanje v Ameriki, saj prvi dve zmagovalne dijaški ekipi potujeta na mednarodno tekmovanje Genius Olympiad, so povedali na šoli.

In kaj je Zrolanka?

»Zrolanka je zložljiva blazinica za sedenje v naravi. Veliko ljudi, ki svoj prosti čas preživlja v naravi, se srečuje s problemom mokrih in umazanih površin za sedenje. Večina ljudi to težavo rešuje tako, da se usedejo na jopico, ki jo nosijo s seboj, na časopis ali kakšen kos kartona, nekateri pa se sploh ne usedejo. Ta problem rešuje Zrolanka. Namenjena je različnim skupinam ljudi kot so mamice z majhnimi otroci, ki pogosto hodijo na otroška igrišča, in druge ženske različnih starosti, ki se vsaj enkrat tedensko odpravijo na sprehod, pa pohodniki in športniki.

Izdelana je v štirih različicah. Prva blazinica je izdelana iz plastičnih vreč za smeti in je kvadratne oblike. Druga je prav tako iz istega materiala, le da je različnih oblik in bolj namenjena otrokom, saj so uporabljeni otroški motivi. Tretja blazinica je iz blaga in umetnega usnja na spodnji strani, da se lažje očisti in ne vpija vlage. Pospravi se v za to namenjeno torbico, na katero je pritrjena s trakcem. Zadnja pa je združena s torbico. Narejena je iz plastičnih vreč in ima dva predala, enega za blazinico in drugega za stvari, ki jih uporabnica nosi s sabo.

Na trgu že obstajajo podobne blazine, vendar se Zrolanka zloži na manjšo velikost, je lažja, zaradi drugačnega materiala je preprostejša za čiščenje in je barvita ter unikatna,« je za Dolenjski list pojasnila Lejla, njena mentorica Mateja Nemanič pa dodala, da je poslovno idejo razvijala v okviru podjetniškega krožka, ki poteka na šoli, in v svojem prostem času.

Poslovne ideje ocenila 35-članska komisija

Za letošnje tekmovanje so mladi pripravili izdelke in storitve na različnih področjih, od izdelkov za industrijo, oblačila in obutev, prehrambenih in tehničnih izdelkov, pripomočkov za dom do poslovnih modelov iz področja kmetijstva in športa. Tri četrtine poslovnih modelov predstavljajo izdelki, preostala četrtina pa so storitve, aplikacije ali kombinacija obojega.

Prispele poslovne modele je ocenila 35-članska strokovna komisija, ki so jo v 70 odstotkih sestavljali podjetniki, mentorji startupov, direktorji in ključni kadri uspešnih slovenskih podjetij. Izbrali so po deset polfinalistov v kategoriji osnovnošolcev, dijakov in študentov.

Med osnovnošolci so zmagali mladi Osnovne šole Šempas s projektom Life Saver, drugi so bili učenci iz Solkana, ki so naredili pametni cvetlični lonček.

V dijaški kategoriji zmagali srednješolci gimnazije Vič z vremensko hišico, ki meri PM delce v zraku, kot že rečeno, je bila druga Lejla Majkić.

V študentski kategoriji so slavili študenti Višje strokovne šole Šolskega centra Nova Gorica za modularni nadzorni sistem MOCOS, drugi pa študentki Biotehnične fakultete za Medeni butik Č'bela.

Zmagovalci si bodo razdelili 5000 evrov, kolikor znaša letošnji nagradni sklad, ponujajo pa jim tudi povezovanje s Kolektorjem, udeležbo študentov na konferenci Podim in udeležbo prvih dveh zmagovalnih dijaške ekipe na mednarodnem tekmovanju Genius Olympiad v Združene države Amerike.

M. Ž., STA

