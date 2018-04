Najvišja ocena in zlata plaketa s pohvalo Tamburjašem

18.4.2018 | 11:50

Priznanje za izvedbo slovenske skladbe je prejel tudi Tamburaški orkester KUD Oton Župančič Artiče za izvedbo skladbe Matjaža Predaniča Končno na nogah. (Foto: Matej Maček)

Mokronog - V Upravno-kulturnem središču v Mokronogu je nedavno potekal 38. festival tamburašev in mandolinistov Slovenije, ki ima tekmovalni značaj. Nagrade so podelili v več kategorijah, med tamburaškimi orkestri je slavil Tamburaški orkester Tamburjaši iz Vipave, v kategoriji tamburaške skupine je največ glasov prejela Tamburaška skupina Metliške folklorne skupine Ivan Navratil, med najmlajšimi pa so komisijo najbolj prepričali člani tamburaškega orkestra Mlajši Tamburjaši, je sporočil Daniel Leskovic, svetovalec za instrumentalno glasbo pri Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti(JSKD).

Na festivalu, ki ga je pripravil JSKD ob podpori občine Mokronog-Trebelno, so sodelovale najboljše izbrane državne tamburaške skupine in orkestri. Nastopila sta dva otroška tamburaška orkestra, dve tamburaški skupini in šest tamburaških orkestrov iz Slovenije, domače muziciranje pa je popestril še gostujoči tamburaški orkester s Hrvaške, skupno pa se je na odru dvorane se je zvrstilo skoraj 300 tamburašev.

V tekmovalnem delu so nastopili: Tamburaški orkester Modrijančki, Mlajši Tamburjaši, Tamburaška skupina Kulturnega društva Međimurje Velenje, Tamburaška skupina Metliške folklorne skupine Ivan Navratil, Tamburaški orkester Cirkovce, Tamburaški orkester KUD Oton Župančič Artiče, Tamburaški orkester Šmartno, Tamburaški orkester KUD Majšperk, Kulturno društvo Vipavski tamburaši in Tamburjaši. Glasbenike pa je ocenjevala strokovna komisija v sestavi mag. Damir Zajec, Vladimir Hrovat in hrvaški strokovnjak Igor Kudjeljak, ki je podelila 2 zlati priznanji s pohvalo, 3 zlata, 4 srebrna in 1 bronasto priznanje.

»Dodatno je žirija podelila še tri posebna priznanja. Priznanje za najboljšo solistko je prejela solistka na flavti Maša Majcen za izvedbo skladbe Beneški karneval skladatelja Briccialdi Giulia v priredbi Draga Kleina in ob spremljavi Tamburaškega orkestra Majšperk. Priznanji za izvedbo slovenske skladbe pa sta prejela Tamburaški orkester KUD Oton Župančič Artiče za izvedbo skladbe Matjaža Predaniča Končno na nogah in Tamburaški orkester Tamburjaši iz Vipave pa za izvedbo skladbe Tilna Slakana Burjina igra,« je v sporočilu za javnost zapisal Leskovic.

V spremljevalnem programu je nastopil še gostujoči Tamburaški orkester Stjepan Bujan- Stipić iz Čakovca, ki se ponaša z naslovom zmagovalca hrvaškega tamburaškega festivala v letu 2017.

M. Ž., Foto: Matej Maček

