Če rastlin ne poznate, jih ne jejte; Migranti so izziv in priložnost

18.4.2018 | 17:05

Nedavna nesreča, ko sta dva človeka umrla zaradi zaužitja strupenih rastlin, sproža vprašanja o tem, kako pristopati k naravi. Želja po uživanju naravnega je očitno premalo, da bi se pri nabiranju rastlin vselej vse izteklo dobro in prav. Ena od rastlin, ki jo spomladi ljudje nabirajo množično, je široko uporaben čemaž. O njegovi koristnosti, pa tudi o možnostih zmote, podrobneje pišemo v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

OBISK PODPREDSEDNIKA EK V NOVEM MESTU

Novo mesto je obiskal podpredsednik Evropske komisije Jyrki Katainen. Med drugim je povedal, da so migranti izziv in priložnost, najuspešnejše družbe pa so večkulturne in tolerantne. O čem vse je še tekla beseda na dialogu o prihodnosti EU, ki sta ga organizirala predstavništvo EK v Sloveniji in Razvojni center Novo mesto, poročamo v Dolenjcu.

OKOLJSKA MINISTRICA SPREGOVORILA ZA DOLENJSKI LIST

Za naš časopis je o ugotovitvah upravne inšpektorice spregovorila okoljska ministrica Irena Majcen. Na pobudo civilne družbe je namreč upravna inšpektorica Mateja Jaklič decembra lani glede upravnih zadev družbe Ekosistemi opravila notranji upravni nadzor oseb okoljskega inšpektorata, agencije in ministrstva, novomeške upravne enote in tudi straške občine. Ugotovila je vrsto nepravilnosti, zadevo pa je za Dolenjski list komentirala tudi ministrica.

