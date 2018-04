Predstavili so se mladi lutkarji

18.4.2018 | 18:30

Na regijskem srečanju lutkovnih skupin Dolenjske, Posavja in Bele krajine se je predstavilo šest skupin. (Foto: M. B.-J.)

Metlika - V tukajšnjem kulturnem domu je bilo danes regijsko srečanje lutkovnih skupin Dolenjske, Posavja in Bele krajine, pripravila jo je metliška območna izpostava JSKD. Predstavilo se je šest skupin, strokovno pa jih je spremljal Anže Virant.

Lutkovna skupina črnomaljske osnovne šole Loka je pripravila lutkovno predstavo Smrduljina klet, lutkovna igralnica črnomaljske osnovne šole Mirana Jarca Zmedo v gozdu, lutkovna skupina vrtca Mokronožci pa igrico Baba sede v balon. Z osnovne šole Krmelj se je z igrico Sovica Oka predstavila lutkovna skupina Knapec, z osnovne šole Milana Majcna iz Šentjanža so prišli v goste s predstavo Dva zmerjalca, lutkovna skupina Vrtavke z osnovne šole Boštanj pa se je predstavila z lutkovno predstavo Skrivnostno povabilo. Predstave skoraj 50 mladih lutkarjev so si ogledali metliški vrtičkarji in osnovnošolci.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

