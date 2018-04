Včeraj pred 75 leti so Bazo 20 naselili prvi prebivalci

18.4.2018 | 16:00

Razstava v notranjosti ene od barak Baze 20

Nekoč je letno Bazo 20 obiskalo okoli 70 000 obiskovalcev, zadnji čas pa le še okoli dva tisoč. Takole je nastajanje in dogajanje v Bazi 20 med vojno včerajšnjim obiskovalcem pojasnil vodič Jože Saje. (Foto: I. Vidmar)

Baza 20 - Včeraj je bilo 75 let, odkar so se v prvi baraki, tako imenovani Točki 20, v Kočevskem rogu naselili prvi prebivalci kasnejšega naselja, ki ga danes poznamo pod imenom Baza 20. V naslednjih tednih in mesecih je tam začelo delovati tako politično kot tudi vojaško vodstvo slovenskega naroda, ki je na Bazi 20 ostalo do decembra 1944, ko se je preselilo na osvobojeno ozemlje v Črnomelj.

Ob obletnici je včeraj popoldne Dolenjski muzej z vodičem Jožetom Sajetom pripravil voden ogled Baze 20. Jože Saje je tokrat pozornost posvetil predvsem nastanku in začetku delovanja Baze 20, ki je svojo podobo ohranila do danes, ko je še vedno tri četrtine lesenih delov originalnih, večkrat pa so bile zamenjane predvsem strehe oziroma strešna kritina, ki je najbolj izpostavljena delovanju vremena in naravnih sil.

Na območju Baze 20 je bilo v letih 1943 in 1944 zgrajenih skupno 26 barak, na nekoliko širšem območju pa je delovalo prav toliko partizanskih bolnišnic, od katerih sta danes ohranjeni le dve, in tiskarna. V tem času je na Bazi 20 prebivalo 180 pripadnikov tedanjega slovenskega političnega in vojaškega vodstva, kulturnikov, znanstvenikov ter pripadnikov zaščitnega in drugega osebja.

Pred kratkim je skrb za vzdrževanje in obnovo prevzela družba Slovenski državni gozdovi, ki se zaradi hude zime dela loteva šele te dni. V kratkem se obeta tudi selitev informacijske točke in muzejskih eksponatov iz Mačkovega v Lukov dom.

V soboto bo na Bazi 20 potekala prostovoljska akcija En dan za Bazo 20, 27. aprila pa bo tam ob 14. uri osrednja proslava ob 75-letnici Baze 20.

I. Vidmar

