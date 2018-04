Tri devetošolke same zbirajo denar za tekmovanje v angleščini

19.4.2018 | 08:10

Tri škocjanske devetošolke, odlične v znanju angleščine, ki se bodo poleti udeležile mednarodnega tekmovanja v Barceloni (od leve proti desni): Eva Prelec, Neža Dulc in Tinkara Kovač. Na desni pa njihova mentorica Simona Bučar.

Škocjan - Brez angleščine dandanes ne gre. Da je dobro znanje tega tujega jezika, ki se ga na svetu uči največ ljudi, za življenje še kako pomembno, se zaveda vse več mladih, tudi na OŠ Frana Metelka Škocjan.

Šola se je letos prvič udeležila mednarodnega tekmovanja The World Scholar s Cup, katerega ustanovitelj je Daniel Berdichevsky in je drugo največje tekmovanje v angleščini v Evropi. Šest škocjanskih devetošolcev, ki se je odločilo za ta podvig, se je pomerilo med 410 učenci in dijaki iz Slovenije, Avstrije in Srbije, ter se odlično odrezalo: tako mlajša starostna skupina v sestavi Borut Jerele, Lara Gornik, Anamarija Čarman kot starejša ekipa, v kateri so Tinkara Kovač, Neža Dulc in Eva Prelec.

ŠESTERICA SE JE V LJUBLJANI DOBRO IZKAZALA

Njihova mentorica Simona Bučar, prof. angleščine na šoli, je o učencih pohvalnih besed, saj so morali prav vsi poleg obilice rednega učenja najti čas še za priprave na omenjeno tekmovanje. Kot pravi, ne gre za klasično tekmovanje v znanju angleščine, ampak za drugačen način preverjanja znanja, ki je bolj življenjski, izkaže se tudi splošna razgledanost in povezovanje znanja.

Devetošolke bodo vesele še tako majhne podpore, da pridejo na tekmovanje v Barcelono.

Učenci so sicer morali predelati obširno gradivo iz šestih različnih področij, od književnosti, zgodovine, družboslovja, naravoslovja, umetnosti in glasbe ter drugih področij, a obenem so se morali uriti tudi v strategijah govorništva in pisanja, razvijali so višje taksonomske stopnje razumevanja in razmišljanja. Na dvodnevnem tekmovanju v Ljubljani so njihovo znanje preverjali v debati, kreativnem pisanju, pisnem preizkusu znanja, skupinsko pa so sodelovali tudi na kvizu, kjer so odgovarjali preko t. i. klikerjev.

Škocjanski devetošolci so blesteli zlasti na področju pisanja in argumentiranja, nekateri so pridobili tudi medalje za znanje na pisnem preizkusu, prav vsi pa so dobili priložnost uvrstiti se na naslednjo stopnjo tekmovanja, ki bo poleti potekala v treh državah sveta: v Španiji, Avstraliji in Maleziji. Učenci si sami izberejo kraj, a kaj, ko nanje pade tudi finančno breme tekmovanja. Zato se je za nekatere pot nadaljnjega preverjanja znanja iz angleščine žal končala.

TRI UČENKE VZTRAJAJO

Irena Čengija Peterlin

Tri dekleta iz višje starostne stopnje - Tinkara Kovač, Eva Prelac in Neža Dulc - pa so odločene, da vztrajajo in od 22. do 27. julija odidejo na tekmovanje v Barcelono. Čeprav jim bo po svojih močeh pomagala šola, ki je z ravnateljico Ireno Čengija Peterlin na čelu nanje seveda ponosna, in upajo, da bo tudi škocjanska občina kaj primaknila, same iščejo sponzorje, ki bi jim pomagali uresničiti njihove sanje. Že samo kotizacija za tekmovanje je visoka, okrog 550 evrov na udeleženca, treba pa bo plačati še letalski prevoz ter enotedensko bivanje v tujini, kar pomeni, da je potreben znesek za vsako tekmovalko gotovo preko tisoč evrov.

»Upamo na kakršne koli denarne prispevke, ki jih lahko nakažejo na račun šole. Vesele bomo, saj ne želimo zamuditi enkratne priložnosti in možnosti pri spoznavanju novih ljudi in sveta, ter seveda pri uporabi angleščine v praksi. Tam ne bo druge izbire, kot da govorimo angleško,« povedo vse tri devetošolke, ki se bodo jeseni vpisale v različne novomeške gimnazije. Kam jih bo potem zanesla izobraževalna pot, pa še ne vedo.

Članek je bil objavljen v 15. št. Dolenjskega lista 12. aprila.

Besedilo in foto: L. Markelj