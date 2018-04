Alarm v garderobi

19.4.2018 | 07:00

Sinoči ob 21.34 uri je bila v podjetju na Belokranjski cesti v Novem mestu zadimljena garderoba, zaradi česar se je sprožil požarni alarm. Gasilci GRC Novo mesto so s termo kamero pregledali prostore in jih prezračili. Izvora zadimljenosti niso odkrili.

Gorivo iz tovornjaka

Ob 12.51 je v ulici Livada v Novem mestu iz parkiranega tovornega vozila iztekalo gorivo. Gasilci GRC Novo mesto so iz polno natočenega rezervoarja iztočili nekaj litrov goriva, razlito plinsko olje na površini okoli 20 kvadratnih metrov posuli z vpojnim sredstvom ter počistili cestišče.

Gorela trava

Ob 22.02 je naTrati v Kočevju v bližini jezera gorela trava na površini okoli 250 kvadratnih metrov. Travniški požar so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Bili so brez vode včeraj ...

Ob 4.30 smo bili obveščeni o okvari vodovodnega sistema Mokrice, občina Brežice, ki zajema naselja Cirnik, Jesenice na Dolenjskem, Koritno, Laze, Mala Dolina, Nova vas pri Mokricah, Perišče, Ponikve, Rajec, Slovenska vas, Velika Dolina in Obrežje. Delavci Komunalnega podjetja Brežice so okvaro odpravili ob 9.00 uri.

... in ponekod tudi danes

Komunala Sevnica uporabnike pitne vode vodovoda Sevnica na območju Florjanske ulice – zgornji del in gradu Sevnica obvešča, da bo danes predvidoma med 8. in 12. uro motena oskrba s pitno vodo zaradi rednih vzdrževalnih del na omrežju.

Komunala Brežice obvešča, da bo motena vodooskrba v Brežicah danes med 11. in 14. uro, in sicer na naslednjih ulicah: Borštnikova, Trdinova, Bizeljska, Cesta Svobode, Marof, zaradi vzdrževalnih del.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7:00 do 9:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKEMLJEVEC;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINOGRADNIŠKA;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BERČICE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešč, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAJČJI VRH;

- od 13:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CP BUČNA VAS NAD.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice med 8.30 in 10.30 uro na območju TP NNO Podvinje izvod Kapele, med 11. in 13. uro na območju TP Zakot 1 izvod Trnje - Buderman, izvod smer Elektro, izvod Dimič pri TP Ferenčak in med 13. in 15. uro na območju TP NNO Cirnik izvod Veliki Cirnik; na področju nadzorništva Krško mesto med 7.30 in 8. uro na območju TP Leskovec gmajna 1 in med 8. in 10. uro na območju TP Leskovec trg izvod Arh proti gmajni ter na področju nadzorništva Krško okolica med 8.30 in 9.30 uro na območju TP Vojsko in med 11. in 14. uro na območju TP Glažuta in Jevša Bohor.

M. K.