Če jih ne poznate, jih ne jejte

19.4.2018 | 10:30

Čemaž (Foto: facebook stran N. J.)

Jesenski podlesek (Foto: facebook stran N. J.)

Novo mesto, Brežice - Nedavna nesreča, ko sta dva človeka umrla zaradi zaužitja strupenih rastlin, sproža vprašanja o tem, kako pristopati k naravi. Želja po uživanju naravnega je očitno premalo, da bi se pri nabiranju rastlin vselej vse izteklo dobro in prav. Ena od rastlin, ki jo spomladi ljudje nabirajo množično, je široko uporaben čemaž.

»Pravijo, da medved, ko se prebudi iz zimskega spanja, najprej poišče čemaž (Allium ursinum), da temeljiti očisti svojo kri, črevesje in želodec. Od tod tudi eno od imen temu sorodniku česna (Allium sativum), ki ga nekateri imenujejo divji ali pa gozdni česen. In če je to dobro za medveda, bo zagotovo tudi za nas. Tako so razmišljali naši predniki, antična ljudstva pa so ga cenila celo bolj kot česen, čeprav ima v primerjavi z njim nekoliko manj zdravilnih snovi,« je v Živi, prilogi Dolenjskega lista, pred časom zapisal zeliščar Andrej Coklin.

»Nevarno je, ker nekatere od strupenih rastlin lahko rastejo na skupnih rastiščih s čemažem, pa zaradi nestrpnosti in površnosti nabiralci požanjejo kar vse skupaj,« pravi biolog prof. dr. Nejc Jogan s Katedre za botaniko in fiziologijo rastlin na Biotehniški fakulteti Univerze Ljubljana.

V novomeški bolnišnici lani in letos niso obravnavali nobenega primera zastrupitve s strupenimi rastlinami, kot je povedal strokovni direktor prim. Milivoj Piletič, dr.med.,

specialist interne medicine. V brežiško bolnišnico se je lani zateklo po zdravniško pomoč nekaj ljudi, šlo je možno lažjo zastrupitev z gobami, ki se je kazala s prebavnimi motnjami.

Letos v brežiški bolnišnici še niso imeli primerov zastrupitve samoraslimi rastlinami, kot je povedala strokovna direktorica Mojca Savnik Iskra, dr. med.

M. L.