Krka izgubila proti Heliosu, sobotna tekma z Olimpijo dobrodelna za Jožeta

19.4.2018 | 09:30

V soboto bodo ves izkupiče od prodanih vstopnic namenili Jožetu Pirhu, zvestemu navijaču KK Krka. (Vir: spletna stran KK Krka)

Domžale, Novo mesto - Košarkarji novomeške Krške so sinoči v 9. krogu lige Nova KBM za prvaka izgubili v Domžalah s Helios Sunsi z 62:68 (22:21, 13:12, 16:11, 11:24). Krkaši, ki so igrali brez poškodovanih Dina Cinca, Tima Osolnika in Matica Šiške, so sicer vodili večji del tekme. V 28. minuti so imeli že devet točk prednosti, nato pa so v zadnji četrtini nerazumljivo padli v igri in izgubili.

Trener Simon Petrov je bil po tekni kratek: »Odigrali smo zelo slabo tekmo. Naredili smo veliko preveč napak, da bi lahko računali na kakršenkoli bolj ugoden izid.«

Novomeščani so s šestimi zmagami in tremi porazi tretji na lestvici in še vedno ostaja med glavnimi kandidati za polfinale Lige Nova KBM.

V prihodnjem krogu bodo v soboto, 21. aprila, ob 18. uri gostili državne prvake Olimpijo. Tekma bo imela tudi humanitarni namen, saj bo ves izkupiček od vstopnic namenjen Krkinemu velikem navijaču Jožetu Pirhu, obolelemu za cerebralno paralizo, za reševanje stanovanjske problematike, so v klubu zapisali za njihovi spletni strani.

»Sem Jože Pirh, star sem 30 let, prihajam iz Novega mesta. Od rojstva imam težave z gibanjem, rodil sem se s cerebralno paralizo. Pri osmih letih sem shodil, pred tem pa imel 19 operacij. Mama mi je kmalu umrla. Živel sem v Varstveno-delovnem centru Novo mesto. Po osmih letih sem ga zapustil, danes živim v skromni podnajemniški sobi. Rad bi odkupil stanovanje in s pomočjo osebnega asistenta zaživel v stanovanju,« je povedal Jože.

Jože se, kot piše na spletni strani kluba, že v naprej zahvaljuje vsem za pomoč, naklonjenost in darežljivost. Vsaka vstopnica in vsak evro štejeta. Sicer pa Jože denar za nakup stanovanja zbira tudi prek posebej za to namenjenega računa: Transakcijski račun Sklada Ivana Krambergerja, št. SI56 02922-0019831742, pripis: Za Jožeta, sklic: 7201.

M. Ž.