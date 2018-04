Praznovanje začeli z razstavo slik Srečka Kovačca

19.4.2018 | 11:30

Straža - Občina Straža je s torkovim odprtjem razstave slik domačina Srečka Kovačca začela s praznovanjem letošnjega občinskega praznika. Drevi ob 19. uri bodo v kulturnem domu predstavili še pesniško zbirko Kronopis Francija Šalija, v soboto ob 8. uri pa vabijo na čistilno akcijo dna reke Krke v Lokah, zbirno mesto bo pri mostu. Sobotni večer bo od 19. ure dalje pod šotorom pri gasilskem domu v znamenju 12. straške salamiade.

Dan kasneje bo na tamkajšnji železniški postaji svoj fotografski atelje odprl domačin, priznani fotograf Borut Peterlin, dopoldne pa bodo pri gasilskem domu v sodelovanju s Centrom biotehnike in turizma potekale otroške cvetličarsko-slaščičarske ustvarjalnice. Ob 18. uri se bo začela slavnostna seja s podelitvijo občinskih in županovih priznanj, o letošnjih nagrajencih pa smo na kratko poročali po zadnji občinski seji.

Kot so danes sporočili iz straške občine, je Srečka Kovačca že v mladosti veselilo risanje, toda zaradi šole in kasneje zaposlitve mu ni ostalo veliko časa za slikarski hobi. V kasnejših letih je zopet dobil navdih. Pravzaprav so ga k temu spodbudili žena in otroci, ki so mu za rojstni dan podarili slikarsko opremo. Sam zase pravi, da je velik ljubitelj narave, zato so njegovi motivi na slikah v večini iz naravnega okolja domačega kraja. Poleg slikanja z olji in akvareli na platno se ukvarja tudi z drugimi poslikavami, kot so poslikave na steklo. S tem si zapolni svoj prosti čas.

»Georgij Plehanov je nekoč zapisal: 'Z besedo predaja človek človeku svoje misli, z umetnostjo pa ljudje drug drugemu predajajo svoja čustva.' In prav čustva, ki jih gospod Srečko goji do narave, se izražajo v njegovih slikah,« so med drugim zapisali v sporočilu za javnost.

Otvoritve razstave slik, ki so jo s kulturnim programom obogatili učenci OŠ Vavta vas, pod mentorstvom Alenke Gazvoda, je obiskalo kar številčno občinstvo, ki so se po koncu programa z umetnikom sprehodili od slike do slike in občudovali njegove izdelke. Za piko na i pa so obiskovalci lahko okušali tudi njegova vina. Srečko ni samo dober v vihtenju čopiča po platnu, temveč je tudi izvrsten vinogradnik, saj njegova vina redno dobivajo visoka priznanja.

