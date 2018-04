Nevarno zlasti za kolesarje

19.4.2018 | 16:00

Kolesarji na novi kolesarski stezi v Šmarjeti. (Foto: L. M., arhiv DL)

Šmarješke Toplice - Krški Kostak s podizvajalci nadaljuje z obnovo okrog dva kilometra dolge regionalne ceste Šmarjeta - Šmarješke Toplice, pomembne občinske investicije, ki jo vodi Direkcija RS za ceste.

Prva faza, ki je potekala od gostilne Pri dediju do predzadnjega uvoza za naselje Brezovica, je zaključena, sedaj že intenzivno poteka gradnja druge faze, kjer je bil ravno tako Kostak izbran za izvajalca del. Druga faza vključuje obnovo ceste s pločniki in kolesarsko stezo, obenem pa poteka tudi vgraditev vseh vodov (kanalizacijskih, elektro, telekomunikacijskih…).

Cesta med gradnjo ni zaprta, ampak je delno prevozna, postavili so semaforje. Seveda pri uporabnikih ceste še naprej računajo na razumevanje in potrpežljivost.

Kot že pred časom, se je te dni znova oglasil eden izmed njih, in sicer dr. Sergej Gričar, ki opozarja zlasti na nevarnost za kolesarje. Pravi, da že lani kolesarska steza Šmarjeta-Šmarješke Toplice ni bila ustrezno prometno označena in odprta za promet, »zgodba pa se ponavlja tudi letos, kljub vašim zagotovilom, da je vse v redu. Zatrdili ste, da je upoštevano vse najboljše za varnost v prometu. Prosim, poglejte si današnji videoposnetek, kako je ustrezno označeno gradbišče, konec kolesarske steze in dovoz na glavno cesto. Na dovozu je tudi velika količina peska, tako da je padec kolesarja neizbežen. Izjemna katastrofa gradnje v smislu varnosti udeležencev v prometu,« je Gričar pisal na Občino Šmarješke Toplice.

Sprašuje se, kako naj kolesar ve, kdaj se vključiti v promet, kako ve, da bo konec steze in ga nato pride gradbišče? Kje je semafor za kolesarja?

»Vsak dan slišimo o smrti oseb na dveh kolesih, torej o motoristih in kolesarjih, pa nič ne zaleže. Tudi na tem gradbišču ni poskrbljeno za varnost vseh udeležencev prometa,« trdi Gričar.

KAJ PRAVIJO NA OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE?

Za odgovor smo povprašali na Občini Šmarješke Toplice. Direktor občinske uprave Tomaž Ramovš pravi, da so zadevo že posredovali pristojnim in odgovornim službam, »da vse ustrezno preverijo in če je potrebno, tudi uredijo. Glede na to, da je območje gradbišča označeno, se morajo vsi udeleženci v prometu prilagoditi trenutnim razmeram v prometu. Strinjamo pa se, da je potrebno v največji možni meri poskrbeti za ustrezno varnost vseh udeležencev v prometu (uporabnikov ceste, kolesarjev in pešcev), zato se tudi trudimo, da bo investicija zaključena skladno s projektom,« še dodaja Ramovš.

IN KAJ PRAVIJO V KOSTAKU?

Izvajalec del Kostak je že pregledal in proučil situacijo na terenu in Aleš Grmšek sporoča, da je delna zapora ceste in njena označitev izvedena skladno z elaboratom cestne zapore in pridobljenim dovoljenjem za delno zaporo.

"Kolesarji v smeri Šmarjeških Toplic morajo upoštevati semafor, ki je postavljen na cesti, ter se tako varno vključevati v smer prometa. Glede označitve gradbišča ob kolesarski stezi, bomo to še dodatno označili z ustreznimi obvestilnimi in opozorilnimi znaki," pravi Grmšek.

V zvezi z veliko količino peska na uvozu in izvozu, ki je ostanek zimske službe – gre za posipni material - s Kostaka sporočajo, da je za vzdrževanje predmetnega uvoza zadolžen upravljavec kolesarske steze oz. koncesionar za vzdrževanje, "tako da navedena ugotovitev nima povezave z bližino gradbišča oz. krivdo izvajalca. Kljub temu smo zaradi varnosti v cestnem prometu in zmanjšanja tveganja za nastanek morebitnih padcev na kolesarski stezi takoj po prejemu obvestila poslali ekipo, da je nevarni odsek očistila ter odstranila pesek," pojasnjuje Grmšek.

V Kostaku zatrjujejo, da vsako prejeto in upravičeno kritiko resno obravnavajo, še posebej pa, ko gre za varnost (v prometu), "vendar pa se moramo tudi zavedati, da ne more biti v vseh primerih odgovoren samo izvajalec del, ampak gre za odgovornost vsakega posameznika. Upamo, da bodo kolesarji to stezo uporabljali varno in nemoteno, tako da bo resnično namenjena športno rekreativni dejavnosti."

L. Markelj