Pijan trčil v divjad

19.4.2018 | 12:15

V Pavli vasi na območju Sevnice pa je nekaj po 20. uri voznik osebnega avtomobila trčil v divjad in poškodoval vozilo. Policisti so ugotovili, da je 35-letni voznik vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je namreč imel 0,87 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o vožnji pod vplivom alkohola seznanili sodišče.

Napihala, pa še brez vozniške

Policisti so včeraj okoli 11. ure med kontrolo prometa v Dolenjem Boštanju ustavili voznika avtomobila Renault megane. Ugotovili so, da 50-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,61 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli, izdali plačilni nalog in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V Gorenjem Brezovem pa so okoli 13. ure zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus 36-letnemu vozniku mopeda. Kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,86 miligramov alkohola. Moped so mu zasegli in napisali obdolžilni predlog.

Nezakonito čez državno mejo

Črnomaljski policisti so sinoči, nekaj pred 20. uro v Vukovcih izsledili in prijeli tri državljane Pakistana, ki preplavali reko Kolpo. Vsi so zaprosili za mednarodno zaščito in so jih odpeljali v azilni dom.

Ponoči pa so policisti PP Metlika med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Metliki izsledili in prijeli osem tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še potekajo.

M. Ž.

